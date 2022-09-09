القبض على شاب وجّه إيحاءات لجارته في الهرم

اتهمت طالبة جامعية جارها بمضايقتها من خلال توجيه إيحاءات لها في منطقة الهرم بالجيزة.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتمت إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

البداية بتلقى المقدم هاني الحسيني مفتش مباحث قسم الهرم، بلاغًا من طالبة جامعية، اتهمت فيه جارها بمضايقتها، وتوجيه إيحاءات لها من نافذة مسكنه، وطالبت باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه.

كشفت التحريات عن أنه تبين أن المتهم شاب يبلغ من العمر 28 سنة، يقيم بالعقار المواجه للفتاة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.