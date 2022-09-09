الجمعة 09 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

ضبط عامل أنهى حياة ابنة زوجته حتى الموت فى أكتوبر

ارشيفية
ارشيفية
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تمكن رجال المباحث من ضبط عامل بعد هروبه؛ اعتدى على ابنة زوجته، البالغة من العمر 4 سنوات، حتى فارقت الحياة، نتيجة تبولها أثناء نومها في مدينة 6 أكتوبر، وأخطر اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمحاولة سيدة استخراج تصريح دفن لابنتها البالغة من العمر 4 سنوات، وبمناظرة الجثة تبين وجود آثار اعتداء وكدمات وجروح بجسدها، مما يشير لوجود شبهة جنائية.

ألقى رجال المباحث القبض على والدة الطفلة، وبمواجهتها اعترفت بأنها تعمل خادمة، ومتزوجة من عامل، وأنه اعتدى على ابنتها المجني عليها بالضرب حتى فارقت الحياة، مستغلا خروجها للعمل.

وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث بإشراف اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بضربه الطفلة لتبولها أثناء نومها، حتى فارقت الحياة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأخطر اللواء هشام أبوالنصر، مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

رجال المباحث عامل فارقت الحياة اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

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