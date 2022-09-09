الجمعة 09 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

ضبط مجرم خطير فى «مطرية الدقهلية»

حبس
حبس
ads

شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (المنزلة، المطرية، الجمالية).

أسفرت جهود الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة مقيم بدائرة مركز شرطة المطرية سبق اتهامه في 9 قضايا (سلاح، ضرب، استعراض قوة وسلاح ناري وذخيرة) ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية (شروع فـي قتل) ومطلوب التنفيذ عليه في 3 قضايا (شروع في قتل، حيازة سلاح ناري وذخيرة واستعراض قوة، سلاح ناري) وبحوزته بندقية آلية و4 خزائن وعدد من الطلقات لذات العيار وكمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلوجرامات وكمية من مخدري الهيروين والحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

اعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي والهاتف للاتصال بعملائه.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن العام إدارة البحث الجنائي مديرية أمن الدقهلية المنزله المطرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

الأكثر قراءة

مفاجأة فى «المنزل المسحور».. فك لغز بيت روّع أهالى «السملاوية» 3 سنوات (خاص)

دماء في بيت الله.. شخص ينهي حياة آخر طعنًا بـ«سكين» داخل مسجد بالدقهلية

ما حقيقة نسب الملكة إليزابيث الثانية إلى النبى محمد؟

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

الآن رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 جميع الكليات

alkass 1.. تردد قناة الكأس القطرية الناقلة لمباراة الزمالك والهلال السعودى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

قبر الأميرة

فهمي عبدالسلام

إبراهيم عبدالقادر المازنى و«فاتح الأقفال»

د. محمد عفيفي

المصيف زمان.. بورسعيد

ماجد حبته

عيـد الفـلاح

محمد العسيري

طلقة إسعاد يونس

ماجد حبته

ما كشفه «هندى» ميت غمر

عبد الرحيم طايع

البلادة الاجتماعية!

مدحت بشاى

الفساد والنفاق .. ومغطس الخضيرى

صور

عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب

18 مرشحًا يتنافسون على انتخابات نقابة المحامين

جنازة المخرج علي عبدالخالق

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية فى البحر المتوسط عند الحدود مع لبنان

يائير لابيد مهاجمًا واشنطن: لا أحد يملى علينا قواعد الاشتباك

استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية