ضبط مجرم خطير فى «مطرية الدقهلية»

شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (المنزلة، المطرية، الجمالية).

أسفرت جهود الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة مقيم بدائرة مركز شرطة المطرية سبق اتهامه في 9 قضايا (سلاح، ضرب، استعراض قوة وسلاح ناري وذخيرة) ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية (شروع فـي قتل) ومطلوب التنفيذ عليه في 3 قضايا (شروع في قتل، حيازة سلاح ناري وذخيرة واستعراض قوة، سلاح ناري) وبحوزته بندقية آلية و4 خزائن وعدد من الطلقات لذات العيار وكمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلوجرامات وكمية من مخدري الهيروين والحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

اعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي والهاتف للاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.