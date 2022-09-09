الجمعة 09 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

اعترافات متهم بتهريب مخدرات عبر مطار القاهرة

متهم
متهم
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أدلى راكب باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة العامة، في واقعة تهريب كمية كبيرة من مواد مخدرة "ماريجوانا" عبر ميناء القاهرة الجوى، إنه جلب المواد المخدرة من خارج البلاد، وقام بإخفائها داخل إحدى الحقائب الخاصة به.

وأشار إلى أنه كان ينوي ترويج المواد المخدرة داخل البلاد لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأشار المتهم خلال التحقيقات، إلى أنه حاول الخروج من باب اللجنة الجمركية قبل تفتيشه وعرض حقائبه على جهاز "X-RAY"، إلا أن رجال الجمارك نجحوا في كشف ما بداخل الحقائب من مواد مخدرة التي كان ينوى ترويجها داخل البلاد.

استعجلت نيابة النزهة إرسال تقرير المعمل الكيميائى، حول واقعة ضبط راكب أجنبي من أصل مصري، عثر بحوزته أثناء إنهاء إجراءات وصوله إلى مطار القاهرة، على كمية كبيرة من مخدر الماريجوانا، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت أثناء إنهاء رجال الجمارك بمطار القاهرة الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية، القادمة من نيويورك، استوقف مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسومًا جمركية.

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة مأمور الجمرك، رئيس القسم، واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل الحقائب، وقام مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣ بتكليف مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، مما أسفر عن ضبط كيسين بداخل كل منهما قطعة من نبات الماريجوانا المخدر.

أمر مدير الإدارة الثانية بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب للنيابة المختصة.

راكب النيابة العامة مواد مخدرة ماريجوانا ميناء القاهرة الجوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

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