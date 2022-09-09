الجمعة 09 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مصرع وإصابة شخصين في تجدد خصومة ثأرية بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية
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 لقى شخص مصرعه وأصيب آخر في تجدد خصومة ثأرية بين طرفين بدائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الحادث، ونقل الجثة والمصاب للمستشفى.

 تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مساعده لفرقة الشرق، يُفيد بإطلاق أعيرة نارية ووفاة شخص وإصابة آخر بناحية قرية أولاد سالم دائرة مركز دار السلام، ونقل الجثة للمشرحة والمصاب للمستشفى.

وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمد فريد رئيس فرع بحث الشرق والمقدم المزمل نافع رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام، بوصول  سائق ويقيم أولاد سالم دائرة المركز إلى مستشفى دار السلام المركزي جثة هامدة، إثر إصابته بطلق ناري بالرأس من الناحية اليسري، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي جرجا العام.

ووصول عامل ويقيم بذات الناحية، مصاب بطلق ناري بالفخذ والذراع اليسرى، إلى مستشفي سوهاج الجامعي.

وبمناقشة المصاب وشقيق الضحية، اتهما عاملًا ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليهما وإطلاق أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته حال استقلالهما سيارة، ما نتج عنه وفاة الأول وإصابة الثاني.

وعلل ذلك بسبب قيام أنجال عمومة المجني عليهم بالتعدي على نجل عمومة المتهم بالضرب مما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته بسبب خلافات الجيرة في عام 2021، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب تم التحفظ علي السيارة، وبالكشف عن السلاح المضبوط تبين أنه غير مبلغ بسرقته، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.
 

شخص خصومة ثأرية محافظة سوهاج اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

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