أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم 9-9-2022

تباين سعر طن الحديد والأسمنت، ففي الوقت الذي ارتفع فيه سعر طن الحديد للمستهلك اتجهت بعض الشركات الأخرى إلى خفض السعر، فيما استقرت الأسعار في أغلب المصانع.

وأكدت شعبة مواد البناء استقرار سعر طن الحديد والأسمنت خلال تعاملات الشهر الجاري في نفس الحدود السعرية التي سجلتها الشهر الماضي.

وتعرض "الدستور"، في التقرير التالي، سعر طن الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم.

أسعار مواد البناء

سعر طن الحديد اليوم للمستهلك

بلغ سعر طن الحديد للبيع لمصنع حديد عز نحو 17670 جنيها من أرض المصنع، سجل سعر حديد عز اليوم في مصر للمستهلك نحو 18265 جنيها وكان يسجل أمس نحو 18096 جنيها.

وصل سعر طن الحديد من شركة السويس للصلب 17570 جنيها مصريا، للبيع من أرض المصنع.

سجل سعر طن الحديد حديد المصريين نحو 17570 جنيها مصريا للبيع من أرض المصنع.

وصل سعر طن الحديد الجيوشي للصلب لـ 17300 جنيه مصري، للبيع من أرض المصنع .

سجل سعر طن الحديد من شركة بشاي 17900 جنيه مصري.

وسجل سعر طن حديد من شركة الجارحي 17550 جنيها مصريا.

وهبط سعر طن حديد المراكبي لـ 17550 جنيها وكان يسجل نحو 18050 جنيها مصريا خلال يونيو.

وسجل سعر طن حديد من شركة مصر ستيل لنحو 17450 جنيها مصريا.

وصل سعر طن الحديد الاستثماري للمستهلك إلى 17807 جنيهات مصرية.

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