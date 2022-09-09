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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم 9-9-2022

مواد البناء
مواد البناء
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تباين سعر طن الحديد والأسمنت، ففي الوقت الذي ارتفع فيه سعر طن الحديد للمستهلك اتجهت بعض الشركات الأخرى إلى خفض السعر، فيما استقرت الأسعار في أغلب المصانع.

وأكدت شعبة مواد البناء استقرار سعر طن الحديد والأسمنت خلال تعاملات الشهر الجاري في نفس الحدود السعرية التي سجلتها الشهر الماضي.

وتعرض "الدستور"، في التقرير التالي، سعر طن الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم.

 أسعار مواد البناء

سعر طن الحديد اليوم للمستهلك

 

  • بلغ سعر طن الحديد للبيع لمصنع حديد عز نحو 17670 جنيها من أرض المصنع، سجل سعر حديد عز اليوم في مصر للمستهلك نحو 18265 جنيها وكان يسجل أمس نحو 18096 جنيها.

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  • وصل سعر طن الحديد من شركة السويس للصلب 17570 جنيها مصريا، للبيع من أرض المصنع.
  • سجل سعر طن الحديد حديد المصريين نحو 17570 جنيها مصريا للبيع من أرض المصنع.
  • وصل سعر طن الحديد الجيوشي للصلب لـ 17300 جنيه مصري، للبيع من أرض المصنع .
  • سجل سعر طن الحديد  من شركة بشاي 17900 جنيه مصري.
  • وسجل سعر طن حديد من شركة الجارحي 17550 جنيها مصريا.
  • وهبط سعر طن حديد المراكبي لـ 17550 جنيها وكان يسجل نحو 18050 جنيها مصريا خلال يونيو.
  • وسجل سعر طن حديد من شركة مصر ستيل لنحو 17450 جنيها مصريا.
  • وصل سعر طن الحديد الاستثماري للمستهلك إلى 17807 جنيهات مصرية.

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أسعار الأسمنت اليوم للمستهلك

سم المنتجأقل سعرأعلى سعر
سعر أسمنت المسلح1520 جنيها مصريا 1520 جنيها مصريا 
سعر أسمنت النصر1435 جنيها مصريا 1440 جنيها مصريا 
سعر أسمنت الممتاز1520 جنيها مصريا 1520 جنيها مصريا 
سعر أسمنت الصعيد750 جنيها مصريا 750 جنيها مصريا 
سعر أسمنت وادي النيل (المصري)1410 جنيها مصرية 1420 جنيها مصريا 
سعر أسمنت المخصوص1440 جنيها مصريا 1450 جنيها مصريا 
سعر أسمنت السويس1420 جنيها مصريا 1420 جنيها مصريا
سعر أسمنت حلوان1470 جنيها مصريا 1470 جنيها مصريا 
سعر أسمنت السويدي1530 جنيها مصريا 1540 جنيها مصريا 
سعر أسمنت قنا (المسلة)1420 جنيها مصريا 1430 جنيها مصريا 

 

 

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

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