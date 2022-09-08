الخميس 08 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

النيابة تطلب التحريات فى حادث حريق شقة شرقى الإسكندرية

حريق شقة
حريق شقة
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باشرت نيابة المنتزه التحقيق في حادث حريق شقة سكنية شرق الإسكندرية وطلب التحريات حول أسباب اندلاع الحريق فى الشقة السكنية.

وكانت الحماية المدنية تمكنت من إخماد حريق اندلع بشقة سكنية أمام محطة سيدي بشر الترام، التابعة لحي شرق الإسكندرية صباح اليوم الخميس، دون إصابات.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران، بعدما دفعت بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة عليه.

وتلقت شرطة النجدة بلاغًا يفيد نشوب حريق بأحد العقارات أمام محطة ترام سيدي بشر، وعلى الفور  انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة  سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة نشوب حريق بشقة سكنية، دون إصابات، ولم يتسن معرفة سبب الحريق حتى الآن، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

نيابة المنتزه حريق شقة سكنية الإسكندرية التحريات

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