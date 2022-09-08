حزب الريادة رافضًا بيان الحركة المدنية: تعمل على إفشال الحوار الوطنى

أعلن حزب الريادة، برئاسة كمال حسنين، عن إدانته لبيان الحركة المدنية، مؤكدًا على أن الحركة المدنية تتكون من 4 أحزاب فقط وتعمل على إفشال الحوار الوطني.

وأكد حزب الريادة، عضو تحالف الأحزاب المصرية، أن الحوار الوطني ليس بين المعارضة والحكومة لتفرض المعارضة شروطها، ولكنه حوار بين القوى السياسية والمدنية، فكيف لـ4 أحزاب أن تفرض شروطها على عشرات الأحزاب وعشرات القوى المدنية.

وأشار كمال حسنين، إلى أن ما تفعله أحزاب القوى المدنية «الأربع» ديكتاتورية الأقلية التي ليس لها وجود في الشارع المصري، ومن هنا يعلن حزب الريادة عن رفضه التام لبيان القوى المدنية المتمثلة في الأحزاب الأربعة فقط جملة وتفصيلًا.