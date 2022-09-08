14 سبتمبر أولى جلسات محاكمة المتهم باغتصاب ابنته بالظاهر

حددت محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة المتهم باغتصاب ابنته في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فتاة الظاهر"، 14 سبتمبر المقبل.

وكشفت التحقيقات في واقعة اغتصاب فتاة الضاهر على يد أبيها وصديقه، أنه حال تواجد المتهم الثاني في المنزل بصحبة المتهم الأول الأب، لوجود خلافات عائلية بينه وبين زوجته، ويشاع عن المتهم الثاني علمه بالتواصل مع الجن وفك السحرة وأعمال الشعوذة، والذي أقنع المتهم والد المجني عليها بوجود سحر، بما يتوجب فكه وعاشرها عدة مرات بعلم المتهم الأول الأب لفك السحر.

وأشار نص التحقيقات إلى أن المتهم الثاني، أقنع والد المجني عليها بوجوب معاشرته أيضا لها لفك السحر وصوره للحيلولة دون افتضاح أمره، ثم ابتزازه بالأموال فيما بعد.

كما تبين من التحقيقات أن الفتاة المغتصبة عادت إلى المنزل يوم حدوث الواقعة، ودخلت غرفتها وذهبت إلى النوم، حتى تبعها والدها وشريكه وهتكا عرضها دون أن تشعر بما حدث، مبررة ذلك بأن نومها ثقيل ولم تشعر بأي أمر، ونفت تعرضها للتخدير لأنها لم تتناول أو تشرب أي شيء قبل الواقعة.

وتابعت فتاة الضاهر المغتصبة أمام جهات التحقيق، أنها عندما اطلعت على مقطع الفيديو الذي وثق الواقعة، شاهدت المتهم يجردها من ملابسها أثناء الإمساك بها، واستطالت يده أماكن عفتها ومواضع حساسة بها، مشيرة إلى أن والدها كان قد أمسك بمنطقة حساسة منها منذ فترة، وبرر فعلته بأنه كان يمزح معها.