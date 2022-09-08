الخميس 08 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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سياسي

نائب فى «التنسيقية» يهاجم بيان الحركة المدنية: سقط القناع عن مناضلى الصالونات

النائب أكمل نجاتي
النائب أكمل نجاتي
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انتقد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بيان الحركة المدنية بشأن الحوار الوطني.

وقال البرلماني في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «سقط القناع عن الحركة المدنية المزعومة.. لجنة التمثيل النيابى والمشاركة السياسية والحزبية.. التورتة التى يبحثون عنها ولا يقدمون مستقبل مصر على تورتتهم المزعومة».

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، «لماذا هذا الهلع من وجود قامات وطنية وخبراء يقودون الحوار فى هذه اللجنة؟ .. مناضلو الصالونات  يصرخون لأنهم لا يهمهم إلا المناصب والكراسي.. ونسوا أن الحوار الوطني هو حوار للسياسات والمستقبل وليس للعبث».

وأوضح عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية الأحزاب والسياسيين «أتمنى أن تراجع أحزاب الحركة المدنية  مؤشرات الديمقراطية الداخلية فى أحزابها.. وحفظ الله مصر من لعنة مناضلي الصالونات وأقنعتهم المزيفة».

 

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