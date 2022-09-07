ارتفاع حصيلة ضحايا حريق حانة فى فيتنام لـ32 قتيلًا

أودى حريق بحياة 32 شخصًا على الأقل، وأسفر عن سقوط عدد من الجرحى في حانة كاريوكي بالقرب من مدينة هوشي منه في جنوب فيتنام ليل الثلاثاء، في أسوأ حادث في هذا البلد منذ سنوات.

وتحدثت الحصيلة الجديدة التي أعلنتها صحيفة رسمية مساء عن مقتل 32 شخصًا بينهم 15 امرأة. وعثر على ثماني جثث في دورات المياه بحسب المصدر نفسه.

كانت حصيلة سابقة أشارت إلى سقوط 23 قتيلًا بحسب ماي هونج دونج المسئول في مقاطعة بينه دونج؛ حيث وقع الحادث مضيفًا لفرانس برس أن 11 أصيبوا بجروح.

وقال "ما زلنا نبحث عن مزيد من الضحايا"، حسب وكالة فرانس برس.