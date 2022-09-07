الأربعاء 07 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

الاستماع لأقوال والدة طفلة لقيت مصرعها عقب سقوطها من مصعد عقار بالعمرانية

جريدة الدستور
ads

تباشر النيابة العامة بالجيزة، تحقيقاتها في واقعة مصرع طفلة رضيعة متأثرة بإصابات لحقت بها عقب سقوطها بمصعد عقار بمنطقة العمرانية، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتستمع النيابة إلى والدة الطفلة لكشف ملابسات الحادث، كما أمرت بتفريغ الكاميرات في محيط الواقعة، وأمرت باستدعاء مالك العقار لاستجوابه عن وسائل الأمان والحماية داخل المصعد.

وورد بلاغ للمقدم أحمد ماهر، رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، بمصرع طفلة رضيعة في عقار محل سكن أسرتها، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات.

وتبيَّن أن الطفلة أثناء استقلال والدتها للمصعد، سقطت الطفلة التي كانت بصحبتها بين الحائط وكابينة المصعد، مما أسفر عن إصابتها ومصرعها في الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطر اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتحرر محضر بالواقعة لتتولي النيابة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

النيابة العامة بالجيزة مصرع طفلة رضيعة مصعد عقار بمنطقة العمرانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

فقاقيع الهواء

الأكثر قراءة

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج لاستخراج نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

"ملاحق" بوابة الأزهر الالكترونية| نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2022

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية

ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني عبر بوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس

رابط شغال.. نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2022 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

البلادة الاجتماعية!

مدحت بشاى

الفساد والنفاق .. ومغطس الخضيرى

د هند جاد

الحاسة الثامنة.. أعترف وأعترض وأعتقد

الحسين عبدالرازق

قبلة على قدم أمى.. أنا لست مدينا لأمى بدفع أجر إرضاعى!

محمد عبدالعزيز

التحدي ينتقل من السويس للعقبة

إبراهيم داود

محمد على أحمد

ماجد حبته

ثلاث رئيسات.. وملكة

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (4)

صور

عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب

18 مرشحًا يتنافسون على انتخابات نقابة المحامين

جنازة المخرج علي عبدالخالق

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

بعد قصف الاحتلال.. تحويل مسار الرحلات الجوية من مطار حلب إلى «دمشق»

إسرائيل تقصف مطار حلب فى سوريا للمرة الثانية خلال أسبوع