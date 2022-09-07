الاستماع لأقوال والدة طفلة لقيت مصرعها عقب سقوطها من مصعد عقار بالعمرانية

تباشر النيابة العامة بالجيزة، تحقيقاتها في واقعة مصرع طفلة رضيعة متأثرة بإصابات لحقت بها عقب سقوطها بمصعد عقار بمنطقة العمرانية، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتستمع النيابة إلى والدة الطفلة لكشف ملابسات الحادث، كما أمرت بتفريغ الكاميرات في محيط الواقعة، وأمرت باستدعاء مالك العقار لاستجوابه عن وسائل الأمان والحماية داخل المصعد.

وورد بلاغ للمقدم أحمد ماهر، رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، بمصرع طفلة رضيعة في عقار محل سكن أسرتها، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات.

وتبيَّن أن الطفلة أثناء استقلال والدتها للمصعد، سقطت الطفلة التي كانت بصحبتها بين الحائط وكابينة المصعد، مما أسفر عن إصابتها ومصرعها في الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطر اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتحرر محضر بالواقعة لتتولي النيابة التحقيق والتي أمرت بما سبق.