الأربعاء 07 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 وموعد الكشف الطبي

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة
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يكثف البحث حول حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 في الساعات الأخيرة عبر محركات البحث العالمية جوجل وتويتر، وذلك بسبب الأهمية البالغة لبطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم والإعاقات المختلفة وذلك للحصول على التسهيلات والخدمات المقدمة لهم وفقًا للقانون والدستور المصري.

ميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

 الجدير بالذكر أن بطاقة الخدمات المتكاملة  تقدم مميزات عديدة لحاملها من ذوي الهمم، حيث أصدرتها وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم الدعم لهم سواء من خلال الحصول على سيارات مجهزة بأسعار منخفضة مقارنة بالأسواق، أو الحصول على سكن مناسب أو تقديم خصومات على وسائل النقل وغيرها من المميزات المختلفة.

الاستعلام عن موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثالثة

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبى للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

وتستعرض «الدستور» في التقرير التالي رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة وخطوات حجز الكشف الطبي للحصول عليها وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعي، وفي إطار الموضوعات الخدمية المختلفة التي تقدمها للقراء بشكل مستمر وذلك على النحو التالي:

يتم الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 من خلال الدخول على  الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

  • اختيار خانة الاستعلام عن الطلبات.
  • إدخال الرقم القومي.
  • ثم الضغط على بحث تظهر حالة الطلب.
  • خطوات حجز موعد كشف طبي لبطاقة الخدمات المتكاملة
  • ويمكن حجز موعد الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال موقع إلكتروني خصصته وزارة الصحة لذلك يتم الضغط عليه من هنـــا.
  • بعدها يتم الضغط على خانة حجز موعد للكشف الطبي.
  • يتم تسجيل البيانات المطلوبة لإجراء الكشف الخاصة بالرقم القومي والاسم وتاريخ الميلاد، والعنوان ونوع الإعاقة ثم الضغط على خانة حفظ البيانات.
  • بعدها يتم إرسال رسالة للمتقدم بالموعد ومكان الكشف.

طريقة الاستعلام عن موعد الكشف الطبي

ويمكن الاستعلام عن موعد الكشف الطبي من خلال نفس الموقع الخاص بحجز الموعد عن طريق الأتي :

  1. الضغط على خانة الاستعلام.
  2. يتم إدخال الرقم القومي
  3. بحث.

المستندات المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

بينما أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي المستندات المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 وهي 

  • صور شخصية للشخص مقاس 4*6
  • وشهادة الميلاد وأيضًا 3 صور طبق الأصل من الشهادة
  • والتقرير الطبي الذي يتم إرساله إلكترونيًا بعد إجراء الكشف الطبي.
الخدمات المتكاملة بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 طريقة الاستعلام الكشف الطبى ميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 زارة التضامن الاجتماعي

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رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبى للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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