الأربعاء 07 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

غرق 3 أشخاص أثناء السباحة فى مياه ترعة بأسوان

غرق شاب
غرق شاب
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تمكنت جهود فرق الإنقاذ النهري بأسوان، من انتشال جثث 3 شباب لقوا حتفهم غرقًا أثناء السباحة بترعة بالقرب من مشروع توشكى جنوب المحافظة.

وكان اللواء أشرف عبدالله مدير أمن أسوان، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوسمبل جنوب أسوان، يفيد بغرق 3 أشخاص داخل إحدى الترع.

على الفور تم الدفع بفرق الإنقاذ النهرى والتى نجحت فى انتشال الجثث، والتى تبينت أنها لكل من محمد .ن أ 38 سنة، همام .أ ه 19 عامًا، إبراهيم .ع .ح 19 سنة، وهم ينتمون لقرية، ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثث الثلاث إلى مشرحة أبوسمبل.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الانقاذ النهري بأسوان غرق السباحه مدير أمن أسوان مركز شرطة أبوسمبل

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وائل لطفي

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