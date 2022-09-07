الرابط .. خطوات التقديم في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2022-2023 MUST
الالتحاق بالجامعات الخاصة يهم آلاف الطلاب ولا سيما جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا "” MUST مع اقتراب فتح المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2022 حيث يرغب الطلاب في لحاق بكليات القمة ولم يسعفهم المجموع لدخولها في الجامعات الحكومية ومن هنا أصبحت الجامعات الخاصة السبيل الوحيد.
التقديم في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2022-2023 MUST
الجدير بالذكر أن الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية يمكنهم الالتحاق بأي من الكليات في التخصصات المتاحة بها عن طريق رابط التقديم في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2022-2023 MUST، واتباع طريقة التسجيل الصحيحة والتي توضحها " الدستور" في السطور الآتية لكم بالتفصيل.
رابط التقديم في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2022-2023
وقد أعلنت إدارة MUST أن رابط التقديم في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2022-2023 أصبح متاحًا الآن وصاعدًا حتى غلق باب التسجيل الإلكتروني، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.
التقديم في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2022-2023
التسجيل في الجامعات الخاصة يكون من خلال الموقع الرسمي الخاص بكل منها، ولذلك فإن رابط التقديم في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2022-2023 يتم عن طريق الموقع الرسمي لجامعة MUST على الإنترنت.
وعلى الطلبة والطالبات من خريجي الشهادات التي تقبلها الكلية الدخول على رابط التقديم في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2023 من هنا وكتابة البيانات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل.
طريقة التقديم في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2022-2023
وفي فيديو تفصيلي نشرت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على موقعها الإلكتروني، طريقة التقديم في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2022-2023، والتي تتم بالخطوات التالية:
- ادخل على هذا الرابط.
- أكتب البريد الإلكتروني.
- ادخل كلمة السر.
- اضغط على أيقونة دخول.
التسجيل في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2022-2023
أما إذا لم تكن مسجلاً من قبل، فيمكنك التسجيل في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2022- 2023 عن طريق رابط التقديم المذكور في الخطوات الآتية:
- ادخل على هذا الرابط.
- اضغط على عبارة إنشاء حساب جديد.
- اكتب البريد الإلكتروني.
- اكتب الاسم بالكامل.
- اكتب رقم الهاتف.
- اختر الجنسية.
- اختر الكلية.
- اكتب كلمة السر.
- أكد كلمة السر.
- اضغط على أيقونة سجل.
- سوف يتم إرسال إيميل على بريدك الإلكتروني لتفعيل الحساب.
- انسخ الرابط وقم بفتحه لتفعيل الحساب.
- اضغط على أيقونة طلب التحاق جديد.
- اقرأ متطلبات التقدم بشكل جيد.
- اكتب بيانات الطلب بشكل صحيح وتأكد من البيانات بعد إدخالها.
- اكتب الإسم باللغة العربية أو الإنجليزية في الخانات الخاصة بها.
- ادخل الرقم القومي.
- اكتب رقم الهاتف صحيحًا ورقم ولي الأمر، ويشترط أن يكون مصري.
- اختر الشهادة الثانوية التي حصلت عليها.
- اكتب سنة الحصول على شهادة الثانوية.
- اكتب الشعبة التي درست بها.
- اختر الرغبات بعناية، بحد أدنى رغبة واحدة دون وجود حد أقصى.
- قم بدفع الرسوم عن طريق خدمة فوري.
- عند اختيار الدفع كاش سيتم إرسال رسالة إلى رقم الهاتف والبريد الإلكتروني للحصول على رقم السداد في أي منافذ فوري.