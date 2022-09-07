الأربعاء 07 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

جثة مجهولة تفزع أعضاء نقابة المعلمين ببورسعيد

جثة مجهولة
جثة مجهولة
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عثر الأهالى فى نطاق حى المناخ ببورسعيد، اليوم الأربعاء، على جثة مجهول الهوية يبلغ من العمر ما يقرب من 40 عاما، وذلك أمام مبنى نقابة المعلمين. 

وتلقى اللواء مدحت عبد الرحيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد، أشار من شرطة النجدة بتلقى بلاغ بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية. 

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فى الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن. 

ويكثف رجال مديرية أمن بورسعيد، من جهودهم للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الزهور، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة.

الأهالي مجهول الهوية جثة نقابة المعلمين مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد شرطة النجدة

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فقاقيع الهواء

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