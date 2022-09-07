الأربعاء 07 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

السجن 10 سنوات لسيدة بتهمة قتل شاب في طنطا

متهم
متهم
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قضت محكمة جنايات طنطا، بمعاقبة سيدة بالسجن 10 سنوات والسجن 3 سنوات لـ7 آخرين لاتهامهم بقتل شاب بقالب طوب بقرية دفرة مركز طنطا.

كانت المحكمة قد حجزت القضية لجلسة اليوم للنطق بالحكم على المتهمين بعد سماع مرافعات الدفاع.

وأحالت النيابة العامة المتهمين لمحكمة جنايات طنطا لقيامهم بقتل شاب برشقه بقالب طوب بعدما تدخل المجنى عليه لفض مشاجرة بقرية دفرة مركز طنطا.

وكان ضباط مباحث مركز طنطا، قد تمكنوا من ضبط 8 متهمين بعد تحديد هويتهم لتورطهم فى واقعة قتل شاب فى مشاجرة شهدتها قرية دفرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة.

وتداولت المحكمة القضية وقررت تأجيلها لجلسة اليوم للنطق بالحكم وأصدرت حكمها المتقدم.

ركز طنطا السجن قتل شاب قالب طوب

رئيس التحرير

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