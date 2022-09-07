الأربعاء 07 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

بشفرة موس.. شقيقان يهتكان عرض طفلة فى المرج

جريدة الدستور
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أحالت نيابة حوادث شمال القاهرة، الأربعاء، شقيقين متهمين بهتك عرض طفلة المرج والتعدي على قوة شرطة المرج للجنايات.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المجني عليها طفلة جاوزت السابعة عشرة سنة ميلادية، ولم تبلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية فهتك المتهمان عرضها بالقوة إثر مشادة كلامية بينها وبين المتهم الأول قامت المتهمة الثانية بشل حركة المجني عليها واستطالت يد الأول لمناطق عفتها و تهديها- ومزق ملابسها كاشفا لعوراتها خادشا حياتها هاتكا عرضها.

واستعملا القوة والعنف والتهديد مع موظف عمومي وهو الملازم أول ومرافقوه من رجال شرطة قسم شرطة روض الفرج بأن أشهر الأول سلاحا أبيض شفرة موسى وأشهرت الثانية سلاحا أبيض زجاجة لحملهما بغير وجه حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم.

وأحدثا بالمجني عليهم الإصابات الموصوفة بالتقارير، والتي أعجزتهم عن أشغالهم الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما.

نيابة حوادث شمال القاهرة طفلة هتك عرض قوة شرطة المرج تحقيقات النيابة حركة المجني عليها

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