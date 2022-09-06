الأربعاء 07 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

إصابة 16 شخصًا فى انقلاب سيارة «ميكروباص» بالمنيا

حادث مروري
حادث مروري
ads

شهد الطريق الصحراوى الشرقى، أمام مركز ملوى جنوب محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، والذي أسفر عن إصابة 16 شخصًا.

انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن لمكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء أسامة عبدالعظيم مساعد زير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى الشرقى بزمام مركز ملوى.

انتقلت سيارات الإسعاف ورجال المباحث لموقع الحادث وأفادت التحريات الأولية أن سبب انقلاب السيارة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن إصابة 16 شخصا وهم: مكة مبارك، 44 عاما، أسماء حسن 5 سنوات، علاء أحمد 44 عاما، رقية موسى 55 عاما، وجميعهم من محافظة قنا.

كما أصيب فى الحادث 12 آخرين من محافظة القاهرة وهم: محمد عبيد 13 عاما، شقيقه أحمد 22 عاما، سعاد السيد 45 عاما، فاطمة عبيد 19 عاما، وشقيقتيها زينب 9 سنوات، وزبيدة 7 سنوات، إسراء محمد 12 عاما، رجاء مبارك 50 عاما، إيمان صديق 30 عاما، أحمد محمد 22 عاما، محمد محمود 18 عاما، ومحمود سعد 45 عاما. 

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوى التخصصى لتلقى العلاج وتراوحت الإصابات بين كدمات وكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم واشتباه ارتجاج.

اتخاذ الإجراءات اصابة 16 شخص الطريق الصحراوي الشرقي الصحراوي الشرقي اللواء أسامة عبد العظيم انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي حادث انقلاب سيارة ميكروباص حادث انقلاب سيارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فقاقيع الهواء

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لاستخراج نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني

بوابة الأزهر الإلكترونية.. موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2022

ضبطوهما في وضع مخل.. فتاة العياط عاونت والديها بتعذيب حبيبها وتصويره عاريا

والد فتاة المنوفية المغتصبة: «المتهم دمر مستقبل بنتى وحاول الهروب من المحكمة»

بوابة الأزهر الالكترونية نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني "الملاحق"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

التحدي ينتقل من السويس للعقبة

إبراهيم داود

محمد على أحمد

ماجد حبته

ثلاث رئيسات.. وملكة

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (4)

جلال حمام

مهندس البروسترويكا.. الملاك الشرير

د. القس صفوت البياضى

وقفة متأنية فى المسيرة الإنسانية

أميرة عبد الكريم

بالمناسبة المرأة مش ملزمة

محمود خليل

جنة «ألموت» والقتلة المحترفون

صور

عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب

18 مرشحًا يتنافسون على انتخابات نقابة المحامين

جنازة المخرج علي عبدالخالق

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قصف الاحتلال.. تحويل مسار الرحلات الجوية من مطار حلب إلى «دمشق»

إسرائيل تقصف مطار حلب فى سوريا للمرة الثانية خلال أسبوع

التحرير الفلسطينية: تقرير الاحتلال حول استشهاد أبو عاقلة حبر على ورق