إصابة 16 شخصًا فى انقلاب سيارة «ميكروباص» بالمنيا

شهد الطريق الصحراوى الشرقى، أمام مركز ملوى جنوب محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، والذي أسفر عن إصابة 16 شخصًا.

انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن لمكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء أسامة عبدالعظيم مساعد زير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى الشرقى بزمام مركز ملوى.

انتقلت سيارات الإسعاف ورجال المباحث لموقع الحادث وأفادت التحريات الأولية أن سبب انقلاب السيارة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن إصابة 16 شخصا وهم: مكة مبارك، 44 عاما، أسماء حسن 5 سنوات، علاء أحمد 44 عاما، رقية موسى 55 عاما، وجميعهم من محافظة قنا.

كما أصيب فى الحادث 12 آخرين من محافظة القاهرة وهم: محمد عبيد 13 عاما، شقيقه أحمد 22 عاما، سعاد السيد 45 عاما، فاطمة عبيد 19 عاما، وشقيقتيها زينب 9 سنوات، وزبيدة 7 سنوات، إسراء محمد 12 عاما، رجاء مبارك 50 عاما، إيمان صديق 30 عاما، أحمد محمد 22 عاما، محمد محمود 18 عاما، ومحمود سعد 45 عاما.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوى التخصصى لتلقى العلاج وتراوحت الإصابات بين كدمات وكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم واشتباه ارتجاج.