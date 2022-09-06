مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى حادثى سير بصحراوى البحيرة

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادثى سير بمركزى وادى النطرون وأبوالمطامير بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى بالقرب من مركز وادى النطرون.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة إثنين آخرين، وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة مستشفى وادى النطرون، ونقل المصابين إلى ذات المستشفى لإسعافهما وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

كما لقى شخصان مصرعهما وأصيب آخر إثر وقوع حادث تصادم سيارتى نصف نقل وميكروباص بطريق جانكليس - أبوالمطامير، وتم نقل جثث المتوفين والمصاب إلى مستشفى أبوالمطامير العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة؛ تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب تلك الوقائع.