الثلاثاء 06 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية بمدينة نصر

حريق
حريق
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أمرت نيابة مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، بندب معمل الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية فى مدينة نصر، وإعداد تقرير لمعرفة أسباب الحريق والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه. 

ونجح رجال الحماية المدنية، في السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى مدينة نصر، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات.

البداية بلاغ تلقته غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى مدينة نصر، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة مدينة نصر الأدلة الجنائية معاينة حريق مدينة نصر الحماية المدنية

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