محافظ الإسكندرية يُهنئ رئيس محكمة الاستئناف بتوليه المنصب

زار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المستشار عدنان الفنجري، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى، وذلك لتقديم التهنئة بتوليه مهام منصبه، متمنياً له مزيدا من التقدم.



وأثنى المحافظ على دور رجال القضاء وإسهاماتهم فى دفع عجلة التنمية الشاملة وخدمة المجتمع.



وأشاد بالتعاون المثمر بين محاكم الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية، لافتاً إلى أن محاكم الإسكندرية شهدت تطورا كبيرا في ظل تطبيق استراتيجية وزارة العدل الرامية إلي تطوير المنظومة القضائية.



ووجه المحافظ الشكر إلى وزارة العدل على الجهود المبذولة لرفع كفاءة وتطوير المحاكم، والتي تأتي في ضوء رؤية الدولة للتنمية المستدامة، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع كفاءة المحاكم على مستوى الجمهورية.