إصابة 3 عمال سقطوا من أعلى محطة مياه بالإسماعيلية

أصيب 3 عمال بكدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة سقوطهم من أعلى مبنى محطة مياه الإسماعيلية المرشحة أثناء عملهم، تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا.



وتلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بسقوط 3 عمال من أعلى مبنى محطة مياه الإسماعيلية المرشحة.



وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف، وأسفر الحادث عن إصابة كلا من إبراهيم أبو زيد عبد الحفيظ 34 عاما مقيم العاشر من رمضان مصاب اشتباه كسر في الضلوع وكدمة شديدة في العمود الفقري وكدمات شديدة في الرأس، وأحمد جمال محمد 26 عام مقيم مدينة العاشر من رمضان، مصاب باشتباه خلع في الكتف الأيمن وسحجات وكدمات، ونور يوسف على 26 عامًا العاشر من رمضان، مصاب اشتباه مابعد الارتجاج واشتباه كسر في الساق وكدمات في الجسم.



وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس؛ لإسعافه ورعايتهم طبيا، جارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.