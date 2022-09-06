الثلاثاء 06 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

بينهم 3 هولنديين.. إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق القصير

ارشيفية
ارشيفية
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أسفر حادث انقلاب سيارة ملاكى سياحة، بطريق قفط-القصير، جنوب شرق قنا، عن إصابة ٤ أشخاص بينهم ٣ سياح هولنديين.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطاراً من مركز شرطة قفط، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق قفط-القصير، نتج عنه إصابة 4 أشخاص، بينهم 3 سياح هولنديين.

دفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، لنقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبي اللازم.

تبين أن السيارة، كانت فى طريقها للأقصر، واختلت عجلة القيادة، ما أدى إلى انقلابها على الطريق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث انقلاب سيارة انقلاب سيارة ملاكى ٣ سياح هولنديين قنا مستشفي قنا الجامعي

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وائل لطفي

الخروج من «الكمبوند»!

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