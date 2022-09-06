الثلاثاء 06 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

سقوط عاطل أثناء ترويجه المواد المخدرة بكفرالشيخ

ارشيفية
ارشيفية
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ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، القبض على عاطل، سبق اتهامه في 22 قضية متنوعة، وذلك أثناء ترويجه جوهر مخدر الهيروين، حيث عثر بحوزته على سلاح ناري وكمية من الهيروين، ليتم القبض عليه واقتياده إلى مركز شرطة الحامول.

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مباحث مركز شرطة الحامول، يفيد بقيام أفراد الشرطة السريين برصد عاطل مسجل خطر فئة "ج"، يقوم بالاتجار في المواد المخدرة ببندر الحامول، ليتم إعداد خطة محكمة لضبطه، بعد عمل التحريات الأولية عن خط سيرة والأماكن التي يقوم بترويج بضاعته فيها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الحملة الأمنية من ضبط المتهم ويدعى ص. ا. ع، 34 عامًا، مقيم بمدينة الحامول، سبق اتهامه في 22 قضية من بينها سرقة بالإكراه، سلاح، مخدرات، سرقة متنوعة، سرقات عامة، مسجل خطر شقى فئة "ج" وبحوزته سلاح ناري "فرد خرطوش"، و35 تذكرة هيروين، والمبالغ المالية من متحصلات البيع، والهاتف المحمول يستخدمه في الترويج لبضاعته المحرمة، ليجرى ضبطه واقتياده إلى مركز شرطة الحامول.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة حمل رقم 13368 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة الحامول، وجرى العرض على جهات التحقيق التي أمرت بحبس المتهم.

مركز شرطة الحامول محافظة كفر الشيخ عاطل قضية متنوعة الهيروين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الخروج من «الكمبوند»!

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