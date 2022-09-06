الثلاثاء 06 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

المؤبد لعاطل خطف طفلة واعتدى عليها فى قليوب

ارشيفية
ارشيفية
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قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المؤبد لعاطل لاتهامه بخطف طفلة والتعدي عليها بمنزل مهجور بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رشاد عبد الرحمن ياسين رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين راغب محمد رفاعي، ومحمود محمد بربرى، وأمانة سر رضا فتحي جاب الله.

- تفاصيل الواقعة

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7064 لسنة 2022 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 1000 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "أ. ح. س"، 31 سنة، عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، خطف الطفلة المجني عليها "م.ن.ع"، حيث أنها دون الثامنة عشرة من عمرها، بأن أقصاها عن أعين ذويها بمنزل مهجور، وتعدي عليها وفر هاربا من مكان الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، قد تلقت بلاغا من أحد الأشخاص يفيد بقيام عاطل بخطف طفلته والتعدي عليها بدائرة مركز شرطة قليوب، علي الفور جرى تشكيل فريق بحث جنائي وأمكن التوصل لمرتكب الواقعة وضبطه.

وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم جراء جريمته.

محكمة جنايات شبرا الخيمة جنايات شبرا الخيمة شبرا الخيمة خطف طفلة السجن المؤبد

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