الثلاثاء 06 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

حبس عاطل يروّج 30 طربة حشيش فى المنوفية

حبس عاطل
حبس عاطل
ads

أمرت نيابة مركز قويسنا في المنوفية، الثلاثاء، بحبس عاطل ضبط وبحوزته 30 طربة حشيش، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت مباحث قويسنا قد تمكنت من ضبط عاطل وبحوزته 30 فرش حشيش، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من العميد محمد شوقي، مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بتمكن وحدة مباحث المركز من إلقاء القبض على عاطل متلبساً بـ30 فرش حشيش، وذلك عقب ورود معلومة لوحدة المباحث، ونصب الكمائن الثابتة والمتحركة لضبط المتهم قبل ترويجه هذه الكمية.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية وإصدار إذن من النيابة العامة نجحت قوة أمنية من ضبط «ب. م»، 40 عاماً، عاطل، ومقيم بمحافظة القليوبية، بحوزته 30 طربة حشيش ومبلغ 500 جنيه بغرض الاتجار.

وبمواجهة المتهم بما نسب إليه من اتهامات اعترف بحيازته المضبوطات بغرض الاتجار بها في المنطقة الصناعية بمدينة قويسنا.

التحقيقات طربة حشيش عاطل حبس مدير أمن المنوفية الكمائن الثابتة المنطقة الصناعية وحدة مباحث قويسنا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الخروج من «الكمبوند»!

الأكثر قراءة

71 ثعباناً تدخل مطار القاهرة.. وتحرّك سريع لحديقة الحيوان (صور)

«القومية للأنفاق» توضح حقيقة وقف القطار الكهربائى الخفيف بسبب ضعف الإقبال

«الجواز مش بالعافية».. فتاة تستغيث بالشرطة خوفًا من مصير نيرة أشرف

«خلتني عملت كل حاجة وحشة».. ماذا قالت فتاة الطالبية بعد قتل صديقتها؟

بوابة الأزهر الإلكترونية.. موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2022

لأول مرة عربياً.. مهندس مصري يبتكر «نكهات» جديدة للعسل (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

جنة «ألموت» والقتلة المحترفون

ماجد حبته

التصحّر.. وتغير المناخ

بسنت حسن

أسوأ شخص في العالم

محمد رفعت

خير بلدنا هو الحل

منى رجب

نساء يحبطن البنات والنساء

مؤمن المحمدي

أمر يستحق الفرجة

جمال رشدي

حكاية المخلوقات الفضائية فى أمريكا

ماجد حبته

التربية العلمية ووزير التربية!

صور

عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب

18 مرشحًا يتنافسون على انتخابات نقابة المحامين

جنازة المخرج علي عبدالخالق

محطة تل أبيب

المزيد

هجوم فلسطينى على حافلة إسرائيلية فى غور الأردن.. الأهداف والنتائج

الخارجية الفلسطينية تدين استشهاد مواطن فى هجوم للاحتلال على جنين

فلسطين: تقرير إسرائيل بشأن استشهاد شيرين أبوعاقلة محاولة للتهرب من قتلها