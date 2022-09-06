حبس عاطل يروّج 30 طربة حشيش فى المنوفية

أمرت نيابة مركز قويسنا في المنوفية، الثلاثاء، بحبس عاطل ضبط وبحوزته 30 طربة حشيش، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت مباحث قويسنا قد تمكنت من ضبط عاطل وبحوزته 30 فرش حشيش، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من العميد محمد شوقي، مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بتمكن وحدة مباحث المركز من إلقاء القبض على عاطل متلبساً بـ30 فرش حشيش، وذلك عقب ورود معلومة لوحدة المباحث، ونصب الكمائن الثابتة والمتحركة لضبط المتهم قبل ترويجه هذه الكمية.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية وإصدار إذن من النيابة العامة نجحت قوة أمنية من ضبط «ب. م»، 40 عاماً، عاطل، ومقيم بمحافظة القليوبية، بحوزته 30 طربة حشيش ومبلغ 500 جنيه بغرض الاتجار.

وبمواجهة المتهم بما نسب إليه من اتهامات اعترف بحيازته المضبوطات بغرض الاتجار بها في المنطقة الصناعية بمدينة قويسنا.