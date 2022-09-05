المؤبد لـ3 أشخاص قتلوا عاملًا عمدًا فى المراغة

قضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار محمد جمال عوض، بالسجن المؤبد؛ لإدانتهم بقتل عامل عمد مع سبق الإصرار والترصد بدائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث القضية إلى 2022 بدائرة مركز المراغة شمالي سوهاج، عندما تلقى ضباط مباحث المركز بلاغًا من الأهالي، مفاده مقتل «ب.ح» 32 سنة، عامل، يقيم بذات الناحية، حيث وصل إلى مستشفى المراغة المركزي، جثة هامدة.

وكشفت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من:"أ.ع، وم. أ، وم.أ"، حيث ترصدا للمجني عليه وانتظراه وهو يسير في أحد الأماكن حتى أطلقا عليه النار من بنادق آلية؛ بسبب خلافات بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم إلقاء القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات السبب سالف الذِكر.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، التي أحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي أصدرت حكمها المُتقدم.