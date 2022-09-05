الإثنين 05 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

المؤبد لـ3 أشخاص قتلوا عاملًا عمدًا فى المراغة

حبس
حبس
ads

قضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار محمد جمال عوض، بالسجن المؤبد؛ لإدانتهم بقتل عامل عمد مع سبق الإصرار والترصد بدائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث القضية إلى 2022 بدائرة مركز المراغة شمالي سوهاج، عندما تلقى ضباط مباحث المركز بلاغًا من الأهالي، مفاده مقتل «ب.ح» 32 سنة، عامل، يقيم بذات الناحية، حيث وصل إلى مستشفى المراغة المركزي، جثة هامدة.

وكشفت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من:"أ.ع، وم. أ، وم.أ"، حيث ترصدا للمجني عليه وانتظراه وهو يسير في أحد الأماكن حتى أطلقا عليه النار من بنادق آلية؛ بسبب خلافات بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم إلقاء القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات السبب سالف الذِكر.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، التي أحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي أصدرت حكمها المُتقدم.

بالسجن المؤبد قتل عامل ا عمد ا مع سبق الإصرار والترصد مركز شرطة المراغة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل مهرجان القلعة

الأكثر قراءة

انتقام أنثوى.. سيدة المطرية تسلب «ذكورة» زوجها بموس حلاقة

«خلتني عملت كل حاجة وحشة».. ماذا قالت فتاة الطالبية بعد قتل صديقتها؟

«قرص منوم وسلاح أبيض».. تفاصيل واقعة قطع زوجة لعضو زوجها الذكرى بالمطرية

انخفاض جنيهين في أسعار الذهب اليوم بالتعاملات المسائية

عقب خنق صديقتها بسبب الشذوذ.. ما هو مصير «فتاة الطالبية» القانونى؟

«التموين» تتلقى شكاوى أصحاب بطاقات الدعم غير الحاصلين على الزيادة الاستثنائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

أسوأ شخص في العالم

محمد رفعت

خير بلدنا هو الحل

منى رجب

نساء يحبطن البنات والنساء

مؤمن المحمدي

أمر يستحق الفرجة

جمال رشدي

حكاية المخلوقات الفضائية فى أمريكا

ماجد حبته

التربية العلمية ووزير التربية!

لواء. محسن الفحام

"الثقافة والتغيرات المناخية"

عبدالوهاب داود

«الدستور» وطه حسين وحديث الإزالة المزعوم

صور

عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب

18 مرشحًا يتنافسون على انتخابات نقابة المحامين

جنازة المخرج علي عبدالخالق

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشير لتورط جنوده في استشهاد شيرين أبوعاقلة

عملية غور الأردن: الهجمات على "الحافلات" في إسرائيل.. ما دلالاتها؟

إصابة 4 جنود إسرائيليين إثر انفجار قنبلة في رام الله