الإثنين 05 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

الحبس سنة مع الشغل لـ«قهوجي» بتهمة إحراز سلاح ناري بالساحل

متهم
متهم
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قضت الدائرة 2 شمال بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار عبدالعليم عطية، اليوم الإثنين، بمعاقبة قهوجي بالحبس سنة مع الشغل وغرامة ألف جنيه لإحرازه سلاحًا ناريًا. 

وأحال المستشار بكر أحمد بكر المحامي العام لنيابات كلي أول شمال القاهرة، الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم "محمود.ا.ت" 24 سنة قهوجي، وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 7682 لسنة 2022 جنايات الساحل والمقيدة برقم 675 لسنة 2022 كلي شمال القاهرة، وذلك لاتهامه بإحراز سلاح ناري فرد خرطوش، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. 

بدأت الواقعة يوم 6 يونيو الماضي، بضبط معاون مباحث قسم شرطة الساحل، المتهم وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش وعدد ثلاث طلقات.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للسلاح الناري والذخائر بقصد الدفاع عن النفس، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

جنايات شمال القاهرة معاقبة قهوجي بالحبس محكمة الجنايات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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