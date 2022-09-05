السجن 3 سنوات لمتهم بسرقة توك توك بالإكراه فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "ف.أ"، عامل، بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بسرقة توك توك من شخص بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز ساقلته.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبدالعزيز، وعضوية المستشارين أحمد جلال وهانى صبحى، وبأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز ساقلته، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليه، بأنه أثناء سيره فى الطريق العام بدائرة القسم استوقفه المتهم وهو يستقل التوك توك وبحوزته سلاح أبيض وقام بتهديده واستولى منه على التوك توك الخاص به وفر هاربا، وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة أقوال المبلغ وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.