الإثنين 05 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين فى حادث تصادم ببنى سويف

حادث تصادم ببنى سويف
حادث تصادم ببنى سويف
ads

لقي طالب مصرعه وأصيب آخر، اليوم الإثنين، في حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة ميكروباص، أمام قرية معصرة نعسان التابعة لمركز أهناسيا غرب محافظة بني سويف، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

وتلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة ميكروباص أمام قرية معصرة نعسان التابعة لمركز أهناسيا غرب المحافظة، نتج عنه وفاة طالب وإصابة آخر.

وعلى الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق بسيارة إسعاف إلي موقع الحادث ونقلوا إلى مستشفى بني سويف الجامعي، وتم إيداع جثة المتوفى لمشرحة المستشفى، فيما نقل المصاب إلي قسم الاستقبال والطوارئ لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

واستقبلت مشرحة مستشفى بنى سويف الجامعي، جثة الطالب المتوفى ويدعى، يوسف شعبان 15 عامًا، مقيم معصرة نعسان التابعة لمركز اهناسيا.

كما استقبلت طوارئ المستشفى، "محمد خالد" 15 سنة، وبه إصابات مختلفة، وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة له، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابته، ودرجة الإصابة التي تعرض لها في الحادث.

حرر المحضر اللازم وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن للمتوفي وتسليم الجثة إلى ذويه.

مصرع طالب معصرة نعسان بني سويف حادث تصادم

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل مهرجان القلعة

الأكثر قراءة

مصادر بالتعليم تكشف حقيقة إلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس

«خلتني عملت كل حاجة وحشة».. ماذا قالت فتاة الطالبية بعد قتل صديقتها؟

«قرص منوم وسلاح أبيض».. تفاصيل واقعة قطع زوجة لعضو زوجها الذكرى بالمطرية

«بيذاكر على لمبة العمود».. حقيقة الصورة الصادمة لـ «طفل الدقهلية»

أسعار مواد البناء اليوم الاثنين في الأسواق.. الحديد يبدأ من 17 ألف

«أيادٍ شابة تحفظ التراث».. الدستور داخل مركز ترميم وحفظ المخطوطات بمكتبة الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

التربية العلمية ووزير التربية!

لواء. محسن الفحام

"الثقافة والتغيرات المناخية"

عبدالوهاب داود

«الدستور» وطه حسين وحديث الإزالة المزعوم

القس. رفعت فكرى

لا تسمع لأصوات الفشل!!

لواء.حمدى البطران

المتعة عند العرب

جمال-أسعد

ثقافة التكاتك

أحمد الصغير

أقوى وأرخص مساحيق غسل جرائم التاريخ.. الدين!

أسماء محفوظ

الست مش مُلزمة

صور

عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب

18 مرشحًا يتنافسون على انتخابات نقابة المحامين

جنازة المخرج علي عبدالخالق

محطة تل أبيب

المزيد

عملية غور الأردن: الهجمات على "الحافلات" في إسرائيل.. ما دلالاتها؟

إصابة 4 جنود إسرائيليين إثر انفجار قنبلة في رام الله

رقم «23».. من هو «هرتسي هاليفي» رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد؟