مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين فى حادث تصادم ببنى سويف

لقي طالب مصرعه وأصيب آخر، اليوم الإثنين، في حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة ميكروباص، أمام قرية معصرة نعسان التابعة لمركز أهناسيا غرب محافظة بني سويف، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

وتلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة ميكروباص أمام قرية معصرة نعسان التابعة لمركز أهناسيا غرب المحافظة، نتج عنه وفاة طالب وإصابة آخر.

وعلى الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق بسيارة إسعاف إلي موقع الحادث ونقلوا إلى مستشفى بني سويف الجامعي، وتم إيداع جثة المتوفى لمشرحة المستشفى، فيما نقل المصاب إلي قسم الاستقبال والطوارئ لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

واستقبلت مشرحة مستشفى بنى سويف الجامعي، جثة الطالب المتوفى ويدعى، يوسف شعبان 15 عامًا، مقيم معصرة نعسان التابعة لمركز اهناسيا.

كما استقبلت طوارئ المستشفى، "محمد خالد" 15 سنة، وبه إصابات مختلفة، وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة له، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابته، ودرجة الإصابة التي تعرض لها في الحادث.

حرر المحضر اللازم وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن للمتوفي وتسليم الجثة إلى ذويه.