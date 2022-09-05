الإثنين 05 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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سياسي

حزب التجمع: تأجيل مهرجان يوسف شاهين 2022

حزب التجمع
حزب التجمع
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قرر حزب التجمع تأجيل إقامة الدورة 13- التي كان من المفترض إقامتها نهاية ٢٠٢٢- لمهرجان يوسف شاهين للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة الذي ينظمه الحزب سنوياً؛ وذلك لانشغال الحزب في الاحتفالات بمئوية ميلاد زعيم الحزب ومؤسسة وقائد اليسار المصري والعربي خالد محيي الدين.

كما أكد الحزب، في بيان له، أن قرار تأجيل مهرجان يوسف شاهين يرجع إلى مشاركة الحزب في الحوار الوطني، والانشغال بالتحضير لانعقاد المؤتمر العام السابع لاتحاد الشباب التقدمي، والمقرر انعقاده في ديسمبر ٢٠٢٢.

وأشار الحزب إلى أنه من المقرر أن يعلن في بداية 2023، عن موعد استئناف إقامة الدورة الجديدة لمهرجان يوسف شاهين.

حزب التجمع يوسف شاهين مهرجان يوسف شاهين خالد محيي الدين الحوار الوطنى التجمع

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل مهرجان القلعة

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