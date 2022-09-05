حزب التجمع: تأجيل مهرجان يوسف شاهين 2022

قرر حزب التجمع تأجيل إقامة الدورة 13- التي كان من المفترض إقامتها نهاية ٢٠٢٢- لمهرجان يوسف شاهين للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة الذي ينظمه الحزب سنوياً؛ وذلك لانشغال الحزب في الاحتفالات بمئوية ميلاد زعيم الحزب ومؤسسة وقائد اليسار المصري والعربي خالد محيي الدين.

كما أكد الحزب، في بيان له، أن قرار تأجيل مهرجان يوسف شاهين يرجع إلى مشاركة الحزب في الحوار الوطني، والانشغال بالتحضير لانعقاد المؤتمر العام السابع لاتحاد الشباب التقدمي، والمقرر انعقاده في ديسمبر ٢٠٢٢.

وأشار الحزب إلى أنه من المقرر أن يعلن في بداية 2023، عن موعد استئناف إقامة الدورة الجديدة لمهرجان يوسف شاهين.