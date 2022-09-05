الإثنين 05 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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منوعات

اكتشاف آثار جانبية جديدة عند النساء اللواتي يتناولن حبوب منع الحمل

حبوب منع الحمل
حبوب منع الحمل
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اكتشف العلماء أن هناك أثرًا جانبيًا جديدًا محتملًا للحبوب، قد تكون النساء اللواتي يأخذن وسائل منع الحمل الهرمونية أقل قدرة على المنافسة من أولئك الذين لا يفعلون ذلك.

ووفقًا لموقع thesun  ليست هذه هي المرة الأولى التي يدعي فيها الباحثون اكتشاف تغييرات في شخصيات النساء عندما يأخذن وسائل منع الحمل الهرمونية. 

طلب الخبراء في جامعة ملبورن من 278 طالبة، من 21 دولة، الإجابة عن أسئلة حول مواضيع تشمل الدافع الجنسي، واحترام الذات، والدافع التنافسي على مدار دورة مدتها 28 يومًا.

ومن بين هؤلاء استخدمت 86 منهن إما حبوب منع الحمل أو غيرها من وسائل منع الحمل الهرمونية، مثل الغرسة أو اللاصقات. 

لم تظهر النساء اللواتي يستخدمن تحديد النسل الهرموني زيادة في القدرة التنافسية في وقت الإباضة مثل أولئك اللائي لم يستخدمن تحديد النسل.

في الواقع أفاد الباحثون أن النساء اللواتي يتناولن موانع الحمل الهرمونية رأين أن دافعهن التحفيزي "مسطح" لأنه كان أقل بست مرات من أولئك اللائي لم يتناولن حبوب منع الحمل.

لكنهم حذروا من أن دراستهم كانت صغيرة وقائمة على الملاحظة، مما لا يجعلها أعلى مستوى، في الدورة الطبيعية ، قد يتغير سلوك المرأة جنبًا إلى جنب مع هرموناتها.

على سبيل المثال، يُقال إن النساء أكثر قلقًا قبل الإباضة مباشرة - عندما يكون الإستروجين مرتفعًا - ولكنهن أكثر هدوءًا عندما ينخفض ​​بعد الإباضة.

الثقة أعلى في مرحلة التبويض، وكذلك القدرة التنافسية، وفقًا لهذه الدراسة المنشورة في مجلة Adaptive Human Behavior and Physiology Journal من المفترض أن هذا قد يفيد النساء أثناء الإباضة لأن هذا هو الوقت الذي تكون فيه أكثر خصوبة، ومن المرجح أن تحمل. 

يتناسب هذا أيضًا مع النتائج التي تشير إلى أن النساء يشعرن بأنهن أكثر رغبة جنسيًا وجاذبية في منتصف الدورة - لكن مستخدمات موانع الحمل الهرمونية لا يشعرن بذلك.

آثار ا جانبية جديدة عند النساء ا حبوب منع الحمل وسائل منع الحمل الهرمونية تشمل الدافع الجنسي موانع الحمل الهرمونية

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