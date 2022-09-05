الإثنين 05 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

عالم

الخارجية الروسية: قضية نقل مقر الأمم المتحدة من نيويورك إلى مكان آخر قيد البحث

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية
ads

أعلنت الخارجية الروسية، أن قضية نقل مقر الأمم المتحدة من نيويورك إلى مكان آخر قيد البحث، حسبما أورد موقع "الشرق" في خبر عاجل، مساء اليوم.

 

وكان في وقت سابق اليوم، طالب مسؤلون روسيون، بنقل مقر الأمم المتحدة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى بلد آخر.

دعاوى لنقل المقر

وعلق نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جباروف على عدم إصدار واشنطن تأشيرات لوفد روسيا للمشاركة في الجمعية العامة، حيث قال: "إنه يجب نقل مقر المنظمة إلى بلد آخر، في أقرب وقت ممكن".

 

وكتب جباروف في حسابه الشخصي على "تليجرام"، "حان الوقت للتطرق لقضية نقل مقر الأمم المتحدة من الولايات المتحدة إلى دولة أخرى، والأهم أن تكون دولة تحمل طابعا محايدا. على سبيل المثال، إلى النمسا أو سويسرا".

 

وذكر السيناتور أن "دولة مؤسسة للأمم المتحدة، وهي عضو دائم في مجلس الأمن، لا يسمح لها بالمشاركة بشكل شخصي في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

وأضاف: "ننتظر رد فعل المجتمع الدولي".

 

ويبدأ اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والذي يحضره تقليديا رؤساء الدول والوزراء في 20 سبتمبر. 

 

وبحسب البرنامج التمهيدي للجمعية العامة للأمم المتحدة ، فإن وزير الخارجية الروسي سيلقي كلمته في 24 سبتمبر.

 

وسابقا، كان ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا قد أكد أن الوفد الروسي المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لم يحصل على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة حتى الآن.

 

جاء ذلك في رسالة من نيبينزيا إلى الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والتي ذكر فيها أن عدد أعضاء الوفد الروسي يبلغ 56 شخصا.

 

وأشار في الرسالة إلى أن الصحفيين المرافقين وأفراد طاقم طائرة الوزير سيرغي لافروف لم يحصلوا على التأشيرات أيضا. 

 

ويقول نيبينزيا أن الولايات المتحدة، بصفتها الدولة التي يوجد بها مقر الأمم المتحدة، ملزمة بضمان مشاركة الوفود في أحداث المنظمة العالمية.

 

وتابع مخاطبا الأمين العام للامم المتحدة " نطلب منكم إعادة التأكيد للسلطات الأمريكية على ضرورة إصدار التأشيرات المطلوبة في أسرع وقت ممكن لجميع المندوبين الروس والأشخاص المرافقين لهم، بمن فيهم الصحفيون الروس، الذين سيكونون في نيويورك لتغطية تصريحات الوزير.

الخارجية الروسية نقل مقر الأمم المتحدة نيويورك الجمعية العامة للأمم المتحدة تأشيرات الروس اجتماع الجمعية العامة 20 سبتمبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل مهرجان القلعة

الأكثر قراءة

«قرص منوم وسلاح أبيض».. تفاصيل واقعة قطع زوجة لعضو زوجها الذكرى بالمطرية

سعر جرام الذهب عيار 21 فى مصر اليوم الأحد 4 سبتمبر وقيمة المصنعية

أول تعليق لرئيس وزراء كندا على حادث الطعن الجماعى

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن.. اليوم

فى البنوك.. سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 5 سبتمبر

والد فتاة البراجيل أمام المحكمة: «وجدت بنتي عريانة وغارقة في دمها»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

التربية العلمية ووزير التربية!

لواء. محسن الفحام

"الثقافة والتغيرات المناخية"

عبدالوهاب داود

«الدستور» وطه حسين وحديث الإزالة المزعوم

القس. رفعت فكرى

لا تسمع لأصوات الفشل!!

لواء.حمدى البطران

المتعة عند العرب

جمال-أسعد

ثقافة التكاتك

أحمد الصغير

أقوى وأرخص مساحيق غسل جرائم التاريخ.. الدين!

أسماء محفوظ

الست مش مُلزمة

صور

عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب

18 مرشحًا يتنافسون على انتخابات نقابة المحامين

جنازة المخرج علي عبدالخالق

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 4 جنود إسرائيليين إثر انفجار قنبلة في رام الله

رقم «23».. من هو «هرتسي هاليفي» رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد؟

إسرائيل تصادق على اتفاقية طيران مع تركيا