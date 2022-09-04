12 قتيلا وجريحا في إطلاق نار جماعي بفرجينيا وساوث كارولينا

أسفرت حوادث إطلاق نار جماعية في مدينة نورفولك بولاية فرجينيا وتشارلستون بولاية ساوث كارولينا الأمريكيتين، اليوم الأحد، عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 10 آخرين.

ووفقا لبيان صحفي، نقله موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، أنه في نورفولك، ردت الشرطة على إطلاق النار، ووصلت إلى مكان الحادث لتكتشف سبعة أشخاص مصابين بطلقات نارية.

وأوضح البيان أن اثنين من المصابين توفيا متأثرين بجراحهما بعد ذلك.

وفي تشارلستون، نقل الموقع الأمريكي عن الشرطة، إصابة خمسة أشخاص يخضعون حاليا للعلاج من جروح غير مهددة للحياة.

واعتقلت الشرطة عدة أشخاص ضمن التحقيق في أسباب إطلاق النار، واتهم اثنان منهم بارتكاب انتهاكات تتعلق بحيازة أسلحة نارية.