الإثنين 05 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

12 قتيلا وجريحا في إطلاق نار جماعي بفرجينيا وساوث كارولينا

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
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أسفرت حوادث إطلاق نار جماعية في مدينة نورفولك بولاية فرجينيا وتشارلستون بولاية ساوث كارولينا الأمريكيتين، اليوم الأحد، عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 10 آخرين.

 

ووفقا لبيان صحفي، نقله موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، أنه في نورفولك، ردت الشرطة على إطلاق النار، ووصلت إلى مكان الحادث لتكتشف سبعة أشخاص مصابين بطلقات نارية.

 

وأوضح البيان أن اثنين من المصابين توفيا متأثرين بجراحهما بعد ذلك.

 

وفي تشارلستون، نقل الموقع الأمريكي عن الشرطة، إصابة  خمسة أشخاص يخضعون حاليا للعلاج من جروح غير مهددة للحياة.

 

واعتقلت الشرطة عدة أشخاص ضمن التحقيق في أسباب إطلاق النار، واتهم اثنان منهم بارتكاب انتهاكات تتعلق بحيازة أسلحة نارية.

 

ولاية فرجينيا ولاية ساوث كارولينا الولايات المتحدة إطلاق نار سقوط قتلى وجرحى

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