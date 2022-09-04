«معملتش كدا بمزاجي».. الاعترافات الأخيرة لقاتل فتاة المنوفية

عثرت أجهزة الأمن على جثمان المتهم بإنهاء حياة فتاة المنوفية، بعد أن أطلق النيران على نفسه بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية بالسلاح النارى المستخدم في قتل الفتاة.

قبل ساعات قليلة من قيام المتهم أحمد عميرة، بإنهاء حياته، خرج في مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يعترف فيه بجريمته.

وقال المتهم: "أنا أحمد أبو عميرة اللي كلكم بتدوروا عليه، أنا المجرم، أنا اللي الكل اتهمه بالغدر والخيانة، أنا البني آدم اللي ما عرف يعمل الصح حتى مع نفسه".

وأضاف: "أنا معرفتش أكون أي حاجة، حتى البني آدمة اللي كانت في إيده ما قدر يدافع عنها، والله العظيم ما عملتش كده بمزاجي وهي عارفة كل حاجة، أنا كنت بتنفسها، كنت عايش علشانها مش علشان حد غيرها، هي اللي كانت بتشيل همي وبتدور عليا".

وقبل وقوع الجريمة، كتبت “فتاة المنوفية” منشورًا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بـ22 ساعة، قالت فيه: "أنا شخص كويس في عين نفسي أما عينك فحطلها قطره وسيبها فترة".

يذكر أن المتهم قرر الانتقام من الفتاة بعد أن رفضت خطبته لها، فأطلق النيران عليها من سلاح ناري وفر هاربًا.