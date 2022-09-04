الأحد 04 سبتمبر 2022
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سياسي

الوفد: التعليم مفتاح التطور والنهضة ومعرفة الحقوق والواجبات

رئيس الوفد خلال حفل
رئيس الوفد خلال حفل التكريم
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كرّم الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، عددًا من المعلمين الذين ساهموا في تفعيل الأنشطة التعليمية التي نفذتها بوابة الوفد الإلكترونية من خلال قناة الوفد التعليمية.

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جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمه حزب الوفد لتكريم رموز التعليم المساهمين في الأنشطة التعليمية الوفدين، بحضور اللواء سفير نور عضو الهيئة العليا والكاتب الصحفي سامي صبري، رئيس تحرير بوابة الوفد وإيمان سامي مستشار رئيس حزب الوفد لشئون التعليم وعدد من الأساتذة والمربيين ورموز وأعضاء بيت الأمة.

وأعرب رئيس الوفد عن تكريمه لرموز الثقافة والتعليم، مثمنًا دور المعلم في العملية التعليمية، قائلًا: إن التعليم هو المخرج من الأزمات ومفتاح التطور والنهضة ومعرفة الحقوق والواجبات والحريات داخل المجتمع.

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وأضاف يمامة أن التعليم عملية مرتبطة بالإنسان ارتباطًا وثيقًا، فهي التي تُحدث الفارق بين الشعوب في أنحاء العالم، لافتًا إلى أن تكريم الوفد للمعلمين المساهمين في الأنشطة التعليمية التي يُنفذها الحزب والمؤسسة الإعلامية هو تكريم للمعلم المصري ذاته، خاصة وأنهم بذلوا جهودًا كبيرة وبالمجان في سبيل هذا العمل.

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من جانبه أعرب كمال سراج الدين، المشرف على قناة الوفد التعليمية عن سعادته بالتكريم حزب الوفد للمعلمين الذين شاركوا بتقديم مواد علمية عبر القناة، مشيرًا إلى أن حزب الوفد يحرص دائمًا على تنظيم هذا الاحتفال تكريمًا وتقديرًا لدور المعلم.

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وأكد المشرف على قناة الوفد التعليمية أن التكريم يضم كوكبة كبيرة من المعلمين الذي حرصوا على تقديم مادة علمية مميزة من خلال خبراتهم، لتعود بالنفع على الطلاب بإخلاص وتفانٍ بما يليق بحزب الوفد.

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ووجه مشرف الوفد التعليمي، الشكر لرئيس حزب الوفد وفؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، وإيمان سامي مستشار رئيس الحزب لشئون التعليم والكاتب الصحفي سامي صبري رئيس تحرير بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم العون لنجاح قناة الوفد التعليمية. 

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وضّمت قائمة المكرمين: "الكاتب الصحفي سامي صبري، رئيس تحرير بوابة الوفد الإلكترونية، حاتم دياب تسلمتها عنه الكاتبة الصحفية بالوفد دينا دياب، أسامة محمود، عبد الله الإسناوي، محمد كمال من مؤسسة الوفد الإعلامية، طارق سعد، أحمد سعد، أسامة الشاذلي، إسلام عبد الحميد، هاني عبد الحفيظ، رانيا المحمدي، أشرف الطماوي، أحمد فكري، محمد حافظ، أحمد عبدالله، محمد عدلي، رزق حسن، أحمد عز، عاطف الجوهري، مصطفي الفرماوي، كمال سراج الدين، أحمد سليمان، عبد النبي سعد، أحمد فكري، عاطف عبد التواب، ومحمد عبد السلام.

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أعضاء بيت الأمة 30 يونيو السودان الشقيقة العملية التعليمية بحزب الوفد رئيس حزب الوفد

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