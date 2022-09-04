الأحد 04 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

القبض على سائق «مقطورة» اصطدمت بكوبرى إمبابة

صورة من الحادث
صورة من الحادث
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اصطدمت مقطورة محملة بالرمال بجسم كوبري إمبابة المعدني، ما أسفر عن سقوط جزء من الحمولة، وغلق حارة مرورية، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

كانت غرفة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغًا يفيد باصطدام سيارة نقل مقطورة بكوبري إمبابة المعدني، وعلى الفور انتقل رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة إلى مكان الحادث، وتبين صحة الحادث، وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات. 

وبعمل التحريات الأولية، تبين أنه في أثناء سـير مقطورة محملة بالرمال على الطريق، اصطدم أعلى المقطورة بجسم الكوبري، ما أدى إلى انحشارها، وعدم تمكنها من التخطي بالمقطورة، وسقوط جزء من حمولتها وغلق حارة مرورية بالطريق من أصل حارتين دون حدوث تلفيات بجسم الكوبري. 

وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة من إزالة آثار الحادث ورفع الحمولة، وإعادة حركة السير لطبيعتها، وأُخطر اللواء هشام أبوالنصر، مدير أمن الجيزة، كما نجح رجال المرور في استخراج السيارة عقب تخفيف حمولتها، وإزالة أجزاء من المقطورة باستخدام المعدات اللازمة، وجاء ذلك بالتنسيق مع مسئولي حي شمال الجيزة، إذ تم الدفع بـ2 لودر، ورفع الحمولة من الطريق وتحريك السيارة، وتم تسيير حركة المرور.

وتحفظ المقدم مؤمن فرج، رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، على السيارة وقائدها، وبمواجهته أمام العقيد محمد ربيع، مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة، أقر بارتكاب الواقعة دون قصد، وجرى إخطار العميد هاني شعراوي، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الإجراءات القانونية اللازمة الإدارة العامة لمرور إتخاذ الإجراءات القانونية المقدم مؤمن فرج النجدة بالجيزة تسيير حركة المرور تحرير محضر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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