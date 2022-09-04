للطلاب وأولياء الأمور.. تعرف على ما يخص نتيجة مدارس الستيم

يظهر ضمن عمليات الأكثر بحثًا على جوجل تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور، بخصوص موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين خاصة من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 /2022، والمتقدمين لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (stem) للعام الدراسي المقبل 2022 /2023، قبل أيام من بدء العام الدراسي الجديد الذي ينتظره الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر.

من المقرر أن يتم إعلان نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين للعام الدراسي 2022 /2023 خلال الأسبوع الجاري على الموقع الرسمي للوزارة، لذا يجب على الطلاب الذين انتهوا من أداء اختبارات القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "ستيم" متابعة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم حيث من المقرر أن يتم الإعلان عليه، كما اعتادت الوزارة وضع أي إعلان جديد عليه.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، بضرورة طباعة إشعار نتيجة القبول للتقدم بها لإدارة المدرسة المقبول لاستلام خطاب معتمد لسحب ملفه من مدرسته الثانوية واستكمال باقي إجراءات الالتحاق، مضيفة أنها ستعطي الطالب فرصة أسبوعين بعد إعلان النتيجة لدفع المصروفات الدراسية، وفي حالة عدم السداد يتم تحويل الطلاب إلى مدرسة أخرى.

وتتحمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المصروفات الدراسية والنفقات الفعلية للطلاب المقبولين بمدارس المتفوقين من المدارس الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات، على أن يدفع هؤلاء الطلاب قيمة المصروفات الدراسية فقط.

ويسدد طلاب المدارس الخاصة عربي والخاصة للغات، المصروفات الدراسية التي دفعوها في مدارسهم الخاصة في آخر سنة دراسية بالمرحلة الإعدادية، بحيث يتم سدادها خلال الثلاث سنوات، أما طلاب المدارس الدولية، يتحمل الطالب قيمة النفقات الفعلية وقيمتها 30 ألف جنيه مصري فقط للعام الدراسي، ويسدد مبلغ ثلاثة آلاف جنيه قيمة التأمين على جهاز «لاب توب» الذي يتسلمه الطالب.