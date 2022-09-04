مصرع عامل صعقًا بالكهرباء أثناء عمله فى سوهاج

تسبب صعق كهربائي في مصرع عامل بأسانسير أثناء عمله في محافظة سوهاج، وقامت سيارة إسعاف بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوفاة عامل أسانسير صعقًا بالكهرباء بأحد الأبراج السكنية بمنطقة الزهراء دائرة قسم ثان سوهاج، وجارٍ نقله للمستشفى.

وبالفحص، تبيَّن من خلال التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد شريف عبدالمحسن، رئيس مباحث قسم ثان سوهاج، بتعرض «ع. ع. ف. ا»- 26 عامًا- عامل أسانسير، لصعق كهربائي أثناء العمل بأحد الأبراج السكنية بمنطقة الزهراء دائرة القسم، وتبيَّن أنه يقيم بناحية قرية جزيرة محروس دائرة مركز أخميم.

وجارٍ نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام تحت تصرف جهات التحقيق، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.