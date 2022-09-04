الأحد 04 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء أثناء عمله فى سوهاج

جثة
جثة
ads

تسبب صعق كهربائي في مصرع عامل بأسانسير أثناء عمله في محافظة سوهاج، وقامت سيارة إسعاف بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوفاة عامل أسانسير صعقًا بالكهرباء بأحد الأبراج السكنية بمنطقة الزهراء دائرة قسم ثان سوهاج، وجارٍ نقله للمستشفى.

وبالفحص، تبيَّن من خلال التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد شريف عبدالمحسن، رئيس مباحث قسم ثان سوهاج، بتعرض «ع. ع. ف. ا»- 26 عامًا- عامل أسانسير، لصعق كهربائي أثناء العمل بأحد الأبراج السكنية بمنطقة الزهراء دائرة القسم، وتبيَّن أنه يقيم بناحية قرية جزيرة محروس دائرة مركز أخميم.

وجارٍ نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام تحت تصرف جهات التحقيق، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

الأبراج السكنية المباحث الجنائية اللواء محمد عبد المنعم شرباش النيابة العامة أمن سوهاج جهات التحقيق المختصة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى النظر بعمق

الأكثر قراءة

«قرص منوم وسلاح أبيض».. تفاصيل واقعة قطع زوجة لعضو زوجها الذكرى بالمطرية

تخفيض نسب القبول للالتحاق بالكلية الجوية للعام الدراسى 2022/ 2023

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 4-9-2022

موظف يقتل ابنه الرضيع فى 6 أكتوبر.. والسبب «كارثة»

11 سببًا أمام محكمة النقض لوقف إعدام قاتل «نيرة أشرف»

وزير الداخلية يستقبل نظيره النيجرى لتعزيز التعاون الأمنى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

لا تسمع لأصوات الفشل!!

لواء.حمدى البطران

المتعة عند العرب

جمال-أسعد

ثقافة التكاتك

أحمد الصغير

أقوى وأرخص مساحيق غسل جرائم التاريخ.. الدين!

أسماء محفوظ

الست مش مُلزمة

محمد المعموري

التصحر.. والمعالجات الجدية للحد منها

د.أحمد الخميسى

حديث حول جورباتشوف

ماجد حبته

قلق فى المحيط الهادئ

صور

18 مرشحًا يتنافسون على انتخابات نقابة المحامين

جنازة المخرج علي عبدالخالق

مؤتمر إعلان تشكيل المنتخب الوطنى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تصادق على اتفاقية طيران مع تركيا

وزير شئون القدس: التصعيد الإسرائيلي يطال كل مناحي الحياة في المدينة

وزير الخارجية الفلسطينى: إسرائيل ترفض قرارات الشرعية الدولية وتفرض نظام «الأبرتهايد»