القبض على المتهم بقتل سائق «توك توك» فى الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، اليوم الأحد، من ضبط عاطل متهم بالشروع في قتل سائق «توك توك» وسرقته بمركز السنبلاوين، بعد العثور عليه مصابا، وإلقائه بإحدى الأراضي الزراعية على طريق «نوب طريف» بالسنبلاوين.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، من بعض الأهالي بالعثور على شخص يدعى "محمد علي سرحان" 26 سنة، سائق توك توك، مصابا وفى حالة خطرة.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين إلى مكان البلاغ، وبسؤال المجني عليه أكد، في محضر الشرطة، أنه كان متواجدا في السنبلاوين واستوقفه أحد الأشخاص وطلب منه توصيله إلى مكان على طريق «نوب الجديد- المنصورة»، واستقل التوك توك معه، وعند إحدى المناطق الخالية طعنه عدة طعنات في مناطق متفرقة بجسده محاولاً قتله بالذبح من منطقة الرقبة، وألقى به في الأرض الزراعية وسرق التوك توك وهاتفه المحمول وأمواله وفر هاربًا.

وتبين أنه ظل ينزف حتى عثر عليه أحد الأهالى، ونقله إلى مستشفى السنبلاوين العام، وتم إيداعه بالعناية المركزة.

وكشفت تحريات المباحث، بعد تشكيل فريق بحث برئاسة محمد الحسيني رئيس مباحث المديرية، والرائد حمدي الطنبولي رئيس مباحث السنبلاوين، وبعد تتبع خط سير المتهم وتم رصده بأحد الكاميرات، وتم تحديد شخصيته، وتبين قيامه ببيع التوك التوك لأحد الأشخاص.

وتم إعداد مأمورية وإلقاء القبض عليه، وتبين أنه عاطل، 32 سنة، ومقيم في السنبلاوين، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم عرضه على النيابة التي باشرت التحقيق.