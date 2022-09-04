آخر موعد تقديم الصف الأول الثانوي 2022 لطلاب الدور الثاني

بعد ظهور نتيجة الدور الثاني في الشهادة الإعدادية كثف البحث عن تنسيق الصف الأول الثانوي والمرحلة الثالثة لقبول لطلاب الصف الأول الثانوية للعام الدراسي الجديد 2022- 2023، ولهذا الغرض خصصت وزارة التربية والتعليم رابط للتقديم الالكتروني منذ أول يوليو وحتى منتصف أغسطس الماضي وتم المد لتقديم الطلاب الناجحين من الدور الثاني في الشهادة الإعدادية.

رابط التقديم للصف الأول الثانوي:

وأتاحت وزارة التربية والتعليم منصة تنسيق الثانوي العام والدبلومات حيث يمكن للطلاب الدخول إلى المنصة من هذا الرابط.

واستكمال الخطوات والبيانات المطلوبة للتقديم للالتحاق بالصف الأول الثانوي العام والدبلومات .

خطوات التقديم للصف الأول الثانوي 2022- 2023

وللتقديم للصف الأول الثانوي العام الدراسي الجديد 2022 -2023، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع تنسيق المدارس الثانوية من هنا .

التسجيل للدخول من خلال كتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

بعد تسجيل الدخول سوف تظهر صفحة الملف الشخصي التي تحتوي على بعض البيانات وهي اسم الطالب ومديرية التربية والتعليم والمنطقة التابع لها وآخر ميعاد للتقديم في تلك المديرية.

يقوم الطالب بالضغط على زر «الدخول إلى التنسيق» للدخول لصفحة «معلومات التنسيق.

تحتوي صفحة التنسيق على معلومات عامة عن كل نوع تعليم يقوم الطالب بالضغط على زر «المزيد» إظهار المعلومات كاملة.

الضغط على زر التالي للدخول لصفحة خريطة التنسيق والتي تحتوي على جزء التعليم العام وهو الجزء الخاص بالتعليم الثانوي العام والتكنولوجيا التطبيقية حيث يتيح للطالب عرض خريطة التنسيق الخاصة بهم وكشف الحد الأدنى للمدارس، وجزء التعليم الفني وهو الجزء الخاص بالتعليم الفني حيث يتيح للطالب عرض خريطة التنسيق الخاصة به وكشف الحد الأدنى للمدارس.

الضغط على زر إملاء الرغبات للدخول لصفحة تسجيل الرغبات.

كيفية إدخال الرغبات للتقديم في الصف الأول الثانوية 2022- 2023

يختار الطالب في هذه الصفحة رغباته وترتيبها، وهذه الصفحة يدخل البيانات التالية:

1- نوع التعليم حيث يقوم الطالب باختيار نوع التعليم طبقا لما هو متاح له حسب درجته.

2- اسم المديرية حيث يقوم الطالب باختيار المديرية اذا كانت درجته فوق الـ98 % وإذا كان نوع تعليمه ثانوي عام.

3- اسم الإدارة حيث يقوم الطالب باختيار االدارة اذا كانت درجته فوق ال 95 %و اذا كان نوع تعليمه ثانوي عام.

4- اسم المدرسة حيث يقوم الطالب باختيار المدرسة التي يريد التقديم فيها.

5- الحد الأدنى للدرجات الحد الأدنى لكل نوع تعليم يظهر في هذه الخانة بعد إضافة كل ما سبق.

6- بعد اضافة جميع الرغبات طبقا لعدد الرغبات المتاح يقوم الطالب بالضغط على زر «مراجعة الرغبات وحفظها» للدخول لصفحة «مراجعة الرغبات».

7 -زر «إعادة تعيين الرغبات» يتيح هذا الزر للطالب امكانية إعادة تعديل رغباته.

8- يمكن للطالب الضغط على زر «السابق» للرجوع إلى صفحة «تعديل الرغبات».

يقوم الطالب بالضغط على زر «التالي» للدخول لصفحة «مراجعة الرغبات»

وبعد ضغط الطالب على زر «حفظ» يتم حفظ رغباته، ويمكن الضغط على طباعة، كما يظهر زر «تعديل» حتي يستطيع الطالب العودة لصفحة «تقديم الرغبات» وتعديل رغباته.

الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوي 2022--2023 :

ثم بعد التقديم الإلكتروني والقبول، يقوم الطالب بتقديم الأوراق التالية لتأكيد تسجيل الطلاب في المدرسة:

أصل شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية و3 صور منها.

أصل شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر و3 صور منها.

إيصال دفع المصروفات المدرسية وصورتين منه.

صورة بطاقة ولي الأمر.

5 صور شخصية حديثة للطالب المتقدم مكتوب عليه اسمه.

شهادة صحية للطالب تثبت خلوه من الأمراض المعدية.

ملف ورقي للتقديم.