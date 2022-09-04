الأحد 04 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

رابط الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية

المدن الجامعية
المدن الجامعية
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يبحث الطلاب المغتربون الذين التحقوا بجامعات بعيد عن محل سكنهم بمسافات طويلة عن رابط الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية، حيث توفر أغلب الجامعات في جميع المحافظات سكن خاص للطلاب المغتربين في مقابل مادي بسيط ، كما توفر لهم بالاضافة إلى السكن  وجبات غذائية أيضًا.

وتقرر كل جامعة على حدة فتح باب التقديم للطلاب للقبول بالمدن الجامعية كما تحدد الشروط الخاصة بها، وتعرض الدستور في السطور التالية رابط الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية.

رابط الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية 

الدخول على الرابط الإلكتروني الذي يختص بإدارة المدن الجامعية عن هذا الرابط alzahraa.mans.edu.eg، ثم الضغط على ايقونة الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية، ويكتب كل طالب الرقم القومي الموجود في شهادة الميلاد، ثم الضغط على ايقونة استعلام.

 

كيفية تقديم طلب التحاق بالمدينة الجامعية

يجب على الطلاب الضغط على ايقونة تقديم طلب التحاق بالمدينة الجامعية، ثم اختيار (قدامى/مستجدين) وملء بياناتك ثم الموافقة على الإقرار بالأسفل، مع ملاحظة ان الطلاب المستجدين هم طلاب الفرق الأولى أو الاعدادية، الطلاب القدامى هم طلاب مابعد الفرق الأولى أو الاعدادية، وعلى الطلاب سحب الملف من المدينة الجامعية.

 

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 وسداد رسوم الاستمارات المطلوبة، مع سداد المصروفات الخاصة بالعام الدراسي 2021 للطلاب الملتحقين بالفرقة الأولى، بالإضافة إلى سداد طلاب الفرق الدراسية الأخرى مصروفات الدراسية، تجهيز (3) صور شخصية، تجهيز(3) صورة البطاقة الشخصية، تعهد من قبل الطالب أو الطالبة بالالتزام بجميع الإجراءات والقوانين التي تسير داخل المدن الجامعية، مع استخراج «فيش وتشبيه» موجه للمدينة الجامعية التي تود السكن بها.

شروط الالتحاق بالمدن الجامعية جامعة القاهرة

تفتح جامعة القاهرة باب الالتحاق بالمدن الجامعية حتى 15 سبتمبر المقبل وفق مجموعة من الشروط التي تم تحديدها، أن يكون الطالب من غير سكان القاهرة الكبرى، أن يكون من الطلاب المقيدين بكليات الجامعة في أقسام الليسانس أو البكالوريوس «انتظام»، ألا يكون قد حكم على الطالب بإحدى العقوبات التأديبية (عدا الثلاثة الأولى) الواردة في المادة 126 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات.

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 ألا يكون الطالب قد تعرض لعقوبة الحرمان من الإقامة في العام السابق مباشرة،  ألا يكون الطالب الذي سبق له الإقامة بالمدينة أو إحدى المدن الجامعية التابعة للجامعات الأخرى قد تعرض لعقوبة الحرمان من الإقامة،  ألا يكون الطالب قد امتنع عن سداد الرسوم وبالتالي أنهيت إقامته، أن يثبت الطالب لياقته الصحية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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