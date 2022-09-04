فخ الفئران يقتل ربة منزل فى سوهاج

لقيت ربة منزل في منتصف العقد الرابع من العُمر مصرعها إثر إصابتها بتسمم غذائي عقب تناولها وجبة الغداء دون غسل يديها بعد رشها سُم الفئران بأركان منزلها بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول «منال. ح»، 35 سنة، ربة منزل، بحالة إعياء، ادعاء تناول مادة سامة، وأفادت شفاهةً بوضعها سُم فئران بأركان المنزل، وتناولت الطعام دون غسل يديها؛ ما أدى لإصابتها بالتسمم، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، وتوفيت أثناء تقديم الإسعافات اللازمة لها.

وبسؤال كل من: زوجها «زكي. م»، 47 سنة، عامل، ووالدتها «إنعام. أ»، 56 سنة، ربة منزل، ويقيمان دائرة المركز قررا بمضمون ما تقدم، ونفيا الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.