إصابة 3 من أسرة واحدة فى حادث تصادم ببنى سويف

وقع حادث تصادم دراجة نارية بتوكتوك بالطريق الزراعي شاويش إهناسيا غرب محافظة بني سويف، أدى إلى إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

البداية بتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة نارية بتوكتوك بطريق فرعي قرية شاويش.

وانتقلت سيارتين إسعاف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.