مواعيد الصلاة اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022 فى القاهرة والمحافظات
يُقدم "الدستور" خدمة مواعيد الصلاة اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022، حيث يبدأ اليوم بصلاة الفجر لما لها من ثواب عظيم بعد معرفة مواقيت الصلوات الخمس اليوم، والتى جاءت على النحو التالى:
مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 04 سبتمبر 2022 الموافق هجري 8 صفر 1444 في القاهرة
موعد أذان الفجر : 4:04 ص
موعد أذان الظهر : 11:54 ص
موعد أذان العصر : 3:27 م
موعد أذان المغرب : 6:14 م
موعد أذان العشاء : 7:34 م
مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 04 سبتمبر 2022 الموافق هجري 8 صفر 1444 في الإسكندرية
موعد أذان الفجر : 4:07 ص
موعد أذان الظهر : 11:59 ص
موعد أذان العصر : 3:34 م
موعد أذان المغرب : 6:20 م
موعد أذان العشاء : 7:41 م
مواعيد الصلاة اليوم في الجيزة
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 04 سبتمبر 2022 الموافق هجري 8 صفر 1444 في الجيزة
موعد أذان الفجر : 4:04 ص
موعد أذان الظهر : 11:54 ص
موعد أذان العصر : 3:28 م
موعد أذان المغرب : 6:14 م
موعد أذان العشاء : 7:34 م
مواعيد الصلاة اليوم في الأقصر
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 04 سبتمبر 2022 الموافق هجري 8 صفر 1444 في الأقصر
موعد أذان الفجر : 4:06 ص
موعد أذان الظهر : 11:49 ص
موعد أذان العصر : 3:18 م
موعد أذان المغرب : 6:06 م
موعد أذان العشاء : 7:22 م
مواعيد الصلاة اليوم في أسوان
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 04 سبتمبر 2022 الموافق هجري 8 صفر 1444 في اسوان
موعد أذان الفجر : 4:07 ص
موعد أذان الظهر : 11:47 ص
موعد أذان العصر : 3:15 م
موعد أذان المغرب : 6:04 م
موعد أذان العشاء : 7:18 م
مواعيد الصلاة اليوم في سوهاج
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 04 سبتمبر 2022 الموافق هجري 8 صفر 1444 في سوهاج
موعد أذان الفجر : 4:08 ص
موعد اذان الظهر : 11:52 ص
موعد أذان العصر : 3:23 م
موعد أذان المغرب : 6:10 م
موعد أذان العشاء : 7:27 م