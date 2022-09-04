مواعيد الصلاة اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022 فى القاهرة والمحافظات

يُقدم "الدستور" خدمة مواعيد الصلاة اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022، حيث يبدأ اليوم بصلاة الفجر لما لها من ثواب عظيم بعد معرفة مواقيت الصلوات الخمس اليوم، والتى جاءت على النحو التالى:

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 04 سبتمبر 2022 الموافق هجري 8 صفر 1444 في القاهرة

موعد أذان الفجر : 4:04 ص

موعد أذان الظهر : 11:54 ص

موعد أذان العصر : 3:27 م

موعد أذان المغرب : 6:14 م

موعد أذان العشاء : 7:34 م

مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 04 سبتمبر 2022 الموافق هجري 8 صفر 1444 في الإسكندرية

موعد أذان الفجر : 4:07 ص

موعد أذان الظهر : 11:59 ص

موعد أذان العصر : 3:34 م

موعد أذان المغرب : 6:20 م

موعد أذان العشاء : 7:41 م

مواعيد الصلاة اليوم في الجيزة

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 04 سبتمبر 2022 الموافق هجري 8 صفر 1444 في الجيزة

موعد أذان الفجر : 4:04 ص

موعد أذان الظهر : 11:54 ص

موعد أذان العصر : 3:28 م

موعد أذان المغرب : 6:14 م

موعد أذان العشاء : 7:34 م

مواعيد الصلاة اليوم في الأقصر

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 04 سبتمبر 2022 الموافق هجري 8 صفر 1444 في الأقصر

موعد أذان الفجر : 4:06 ص

موعد أذان الظهر : 11:49 ص

موعد أذان العصر : 3:18 م

موعد أذان المغرب : 6:06 م

موعد أذان العشاء : 7:22 م

مواعيد الصلاة اليوم في أسوان

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 04 سبتمبر 2022 الموافق هجري 8 صفر 1444 في اسوان

موعد أذان الفجر : 4:07 ص

موعد أذان الظهر : 11:47 ص

موعد أذان العصر : 3:15 م

موعد أذان المغرب : 6:04 م

موعد أذان العشاء : 7:18 م

مواعيد الصلاة اليوم في سوهاج

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 04 سبتمبر 2022 الموافق هجري 8 صفر 1444 في سوهاج

موعد أذان الفجر : 4:08 ص

موعد اذان الظهر : 11:52 ص

موعد أذان العصر : 3:23 م

موعد أذان المغرب : 6:10 م

موعد أذان العشاء : 7:27 م