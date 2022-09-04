الأحد 04 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022 فى القاهرة والمحافظات

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة
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يُقدم "الدستور" خدمة مواعيد الصلاة اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022، حيث يبدأ اليوم بصلاة الفجر لما لها من ثواب عظيم بعد معرفة مواقيت الصلوات الخمس اليوم، والتى جاءت على النحو التالى: 

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة 

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 04 سبتمبر 2022 الموافق هجري 8 صفر 1444 في القاهرة

موعد أذان الفجر : 4:04 ص

موعد أذان الظهر : 11:54 ص

موعد أذان العصر : 3:27 م

موعد أذان المغرب : 6:14 م

موعد أذان العشاء : 7:34 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية 

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 04 سبتمبر 2022 الموافق هجري 8 صفر 1444 في الإسكندرية

موعد أذان الفجر : 4:07 ص

موعد أذان الظهر : 11:59 ص

موعد أذان العصر : 3:34 م

موعد أذان المغرب : 6:20 م

موعد أذان العشاء : 7:41 م

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مواعيد الصلاة اليوم في الجيزة

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 04 سبتمبر 2022 الموافق هجري 8 صفر 1444 في الجيزة

موعد أذان الفجر : 4:04 ص

موعد أذان الظهر : 11:54 ص

موعد أذان العصر : 3:28 م

موعد أذان المغرب : 6:14 م

موعد أذان العشاء : 7:34 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في الأقصر 

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 04 سبتمبر 2022 الموافق هجري 8 صفر 1444 في الأقصر

موعد أذان الفجر : 4:06 ص

موعد أذان الظهر : 11:49 ص

موعد أذان العصر : 3:18 م

موعد أذان المغرب : 6:06 م

موعد أذان العشاء : 7:22 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في أسوان 

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 04 سبتمبر 2022 الموافق هجري 8 صفر 1444 في اسوان

موعد أذان الفجر : 4:07 ص

موعد أذان الظهر : 11:47 ص

موعد أذان العصر : 3:15 م

موعد أذان المغرب : 6:04 م

موعد أذان العشاء : 7:18 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في سوهاج 

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 04 سبتمبر 2022 الموافق هجري 8 صفر 1444 في سوهاج

موعد أذان الفجر : 4:08 ص

موعد اذان الظهر : 11:52 ص

موعد أذان العصر : 3:23 م

موعد أذان المغرب : 6:10 م

موعد أذان العشاء : 7:27 م

مواعيد الصلاة مواقيت الصلاة موعد أذان الفجر موعد آذان الظهر موعد آذان العصر موعد أذان المغرب موعد اذان العشاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى النظر بعمق

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