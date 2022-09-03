القدر ينقذ 4 أشخاص من الموت فى انقلاب سيارة ببنى سويف

شهد الطريق الصحراوي الغربي بنطاق محافظة بني سويف، اليوم السبت، حادث انقلاب سيارة ملاكي أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي، بنطاق المحافظة، نتج عنه إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق بـ 3 سيارات إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي الإسعافات الأولية وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وعند الانتقال والفحص، تبين إصابة كل من سامية محمد حسين 55 عامًا، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، نادية محمد محمد 55 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالذراع اليمنى، كريم فرج أحمد 40 عامًا، مصابًا بجرح قطعي بالأذن اليمنى مع اشتباه ما بعد الارتجاج، محمد رمضان محمد 37 عامًا، مصابًا بجرح قطعي بكف اليد اليمنى حوالي 3سم مع اشتباه نزيف بالبطن، جميعهم مقيمون مركز العدوة بمحافظة المنيا.