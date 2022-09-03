السبت 03 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

السجن 3 سنوات لمتهم بسرقة طالب بالإكراه تحت تهديد السلاح فى سوهاج

حبس
حبس
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عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، عاملا بالسجن 3 سنوات بتهمة  بسرقة طالب بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة قسم ثانى سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد الليثى، ووئام سامى، بأمانة سر سيد على بكر .

بداية الواقعة بتلقي أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليه، بأنه أثناء سيره فى الطريق العام بدائرة القسم  استوقفه المتهم وبحوزته سلاح أبيض وقام بتهديده واستولى منه على متعلقاته الشخصية وساعة اليد الخاصة به وفر هاربا، وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة أقوال المبلغ وتم القبض على المتهم. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

 

محكمة جنايات سوهاج سرقة طالب سوهاج المستشار جمال عوض اجهزة الامن

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وائل لطفي

زوبعة فى فنجان!

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