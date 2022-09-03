السبت 03 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

عالم

مقتل العشرات فى هجوم شنته ميليشيا موالية للحكومة الإثيوبية على منطقة أوروميا

اثيوبيا
اثيوبيا
ads

شن مسلحون هجومًا، الإثنين، على بلدة في منطقة أوروميا في غرب إثيوبيا، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى.

وأكد ناجون لوكالة «فرانس برس» أن المهاجمين من عناصر ميليشيا من إثنية الأمهرة الموالية لحكومة أبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي.
وأوضح سكان لوكالة «فرانس برس»، مساء الجمعة، أن الهجوم استهدف بلدة أغامسا فجر الإثنين.

وقال رجل فرّ في اليوم السابق من المدينة بعدما "شاهد الهجوم بعينيه"، إن المسلحين "هاجموا أغامسا من ثلاثة اتجاهات بالأسلحة النارية، وواصلوا هجماتهم حتى حوالي الساعة 14,00 (11,00 ت غ)".

وتابع: "قتلوا نحو مئة شخص من السكان، وأحرقوا العديد من المنازل والمتاجر ونهبوا مستودعات المواد الغذائية، ونقلوا غنائمهم ،بواسطة عربات وسيارات ودراجات نارية".

وقال رجل آخر إن الهجوم أوقع "أكثر من مئة قتيل"، مشيرا إلى أن المهاجمين سرقوا أيضا رءوس ماشية.

وحسب الرجلين، فإن منفذي الهجوم من عناصر ميليشيا في منطقة أمهرة المجاورة.

واتهمت مجموعة مسلحة ناشطة في المنطقة هي "جيش تحرير أورومو"، في بيان، ميليشيا فانو من الأمهرة بقتل "ما لا يقل عن 62 شخصا" الثلاثاء في أغامسا.

وذكر بعض السكان أن القوات الخاصة المحلية في أوروميا غادرت المنطقة الأحد "بسبب مناوبة أمنية، لكن لم يكن هناك قوات أمن للحلول محلها"، حسب أحدهم.

ويشهد إقليم أوروميا، وهو الأكبر مساحة وتعدادا بالسكان في إثيوبيا، بانتظام هجمات وعمليات انتقامية بين أفراد من إثنيتي أورومو وأمهرة.

مقتل العشرات جراء الصراع الإثنى فى إثيوبيا

وفي أغسطس 2021، أعلنت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، وهي هيئة عامة مستقلة، عن مقتل أكثر من 210 أشخاص خلال أسبوع في سلسلة هجمات "ذات طابع إثني" في منطقة جيدا- كيريمو على مسافة عشرات الكيلومترات من أغامسا.

وفي يونيو قتل مئات المدنيين معظمهم من الأمهرة في بلدة تول في ناحية أخرى من أوروميا في مجزرة أثارت موجة استنكار دولية. واتهمت الحكومة وسكان جيش تحرير أورومو الذي نفى مسئوليته ووجّه الاتهام بدوره إلى القوات الموالية للحكومة.

وتتهم الحكومة متمردي جيش تحرير أورومو، الذي صنفته منظمة إرهابية، بالوقوف خلف مجازر تستهدف مدنيين من الأمهرة يعيشون في أوروميا.

أوروميا إثيوبيا إتنية الأمهرة آبي أحمد أغامسا المسلحين

رئيس التحرير

وائل لطفي

زوبعة فى فنجان!

الأكثر قراءة

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022.. تفاصيل

رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي الدور الثاني 2022 برقم الجلوس

وفاة فتاة أثناء إزالة وسيلة منع حمل فى دمياط

الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022 على موقع الدستور

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار البيض والفراخ اليوم السبت 3-9-2022

الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مقام راحل «1»

د.كريمة الحفناوى

ماذا تريد المرأة من الحوار الوطنى؟

سارة شريف

50 ألف رسالة

ماجد حبته

أطفال العلوم النووية!

محمد عبدالعزيز

رؤية عربية للعاصمة الإدارية

مؤمن المحمدي

بدر وبدرية

الحسين عبدالرازق

حزب الكارهين وحرب الشائعات!

فهمى عبدالسلام يكتب: عباس محمود العقاد... مضروبًا!

صور

مؤتمر إعلان تشكيل المنتخب الوطنى

مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا فى الدورى المصرى

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تُحمّل إسرائيل مسئولية وفاة أسير داخل سجونها.. وتطالب بتحقيق دولى

كيف تتحرك إسرائيل فى الملف النووى الإيرانى؟

أزمة «الغذاء الملوث» تضرب إسرائيل: «ثعابين وفئران وعفن» داخل الأكياس (صور)