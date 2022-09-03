السبت 03 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

3 مصابين فى حادث تصادم ببورسعيد

ارشيفية
ارشيفية
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لقى 3 شباب مصرعهم اليوم السبت، إثر تصادم دراجة بخارية مع سيارة ملاكي، بشارع ممفيس في نطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد.

واستقبل مستشفى السلام بورسعيد، التابع لهيئة الرعاية الصحية - إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل - كلا من: "محمد ع." مصاب بجرح قطعي بأعلى الحاجب الأيمن واشتباه ما بعد الارتجاج، و"محمود إ" مصاب بكدمات وسحجات متفرقة من وشبه كسر بالساق اليسرى، و"محمد ح" مصاب بجرح قطعي بالجبهة، وشبه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرح قطعى بالساق اليسرى".

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم الخدمات الطبية للمصابين.

حادث تصادم دراجة بخارية سيارة ملاكي محافظة بورسعيد مستشفى السلام بورسعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

زوبعة فى فنجان!

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