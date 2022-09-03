3 مصابين فى حادث تصادم ببورسعيد

لقى 3 شباب مصرعهم اليوم السبت، إثر تصادم دراجة بخارية مع سيارة ملاكي، بشارع ممفيس في نطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد.

واستقبل مستشفى السلام بورسعيد، التابع لهيئة الرعاية الصحية - إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل - كلا من: "محمد ع." مصاب بجرح قطعي بأعلى الحاجب الأيمن واشتباه ما بعد الارتجاج، و"محمود إ" مصاب بكدمات وسحجات متفرقة من وشبه كسر بالساق اليسرى، و"محمد ح" مصاب بجرح قطعي بالجبهة، وشبه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرح قطعى بالساق اليسرى".

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم الخدمات الطبية للمصابين.